НКРЭКУ ограничила цену на газ для населения от поставщика "последней надежды"

Клиентами ППН являются более 347 тысяч бытовых потребителей.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила поставщику "последней надежды" продавать газ населению по цене 7,96 грн за кубометр, а не по рыночной стоимости.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Соответствующее решение "Об осуществлении снабжения природным газом бытовых потребителей на условиях базового годового предложения" было принято на заседании в четверг, 9 декабря.

На сегодняшний день поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины.

В октябре-декабре цена на газ для них была ограничена решением Кабинета министров, теперь это сделано на уровне регулятора.

Напомним, что функции поставщика "последней надежды" выполняет Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины". По состоянию на начало декабря, тариф ППН установлен на уровне 46 гривен за кубометр.

Поставщик последней надежды является своеобразной страховкой для клиентов, внезапно потерявших своего поставщика из-за ликвидации, банкротства, аннулирования лицензии и т.д., и обеспечивает их газом во время форс-мажоров.

Максимальная продолжительность поставки природного газа поставщиком последней надежды не может превышать 60 календарных дней. В течение этого времени потребитель должен выбрать нового поставщика газа.