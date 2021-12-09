Верховный Суд окончательно передал государству 14 зданий Нацкинематеки, незаконно проданных на аукционе

Частные лица нелегально завладели недвижимостью, стоимость которой составляет 42 млн грн.

Верховный Суд окончательно передал государству 14 зданий Нацкинематеки, незаконно проданных на аукционе
Будівля Нацкінематеки
Фото: nabu.gov.ua

Верховный Суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества ГП "Национальная кинематека Украины". Суд подтвердил, что 14 построек и сооружений общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, которые разместились на земельном участке около 8 га рядом с метро Лесная в Киеве, должны вернуть в собственность государства.

Соответствующее постановление было принято Верховным Судом в составе палаты Кассационного хозяйственного суда по рассмотрению дел о банкротстве, информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По версии следствия, из-за сговора служащих Министерства культуры Украины, ГП "Национальная кинематека Украины", арбитражного управляющего госпредприятия, а также частных лиц, последние завладели недвижимостью, стоимость которой достигает 42 млн грн.

Юридическое лицо, лишившееся возможности принять участие в аукционе на законных основаниях, подало иск о признании его недействительным из-за нарушения правил проведения. НАБУ вошло в дело как третье лицо и предоставило собранные детективами материалы досудебного расследования по незаконности указанного аукциона.

На основании этих данных 15 февраля 2021 года Хозяйственный суд города Киева признал недействительными результаты аукциона по продаже имущества ГП "Национальная кинематека Украины". 16 июня 2021 года суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда первой инстанции, и оно вступило в законную силу.

Напомним, в марте в собственность государства вернули два незаконно отчужденных общежития НАУ, которые в 2015 году с помощью поддельных документов перевели на коммерческую структуру.

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