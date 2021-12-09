Новая почта ввела новый вид оплаты ОщадPAY

Компания Новая почта и государственный Ощадбанк запустили совместный проект. За доставку посылок теперь можно заплатить бесконтактно с помощью сервиса ОщадPAY.

Новая почта ввела новый вид оплаты при помощи сервиса ОщадPAY

Возможность бесконтактной оплаты при помощи сервиса ОщадPAY будет особенно полезной для клиентов Новой почты в случае доставки посылок курьером.

"ОщадPAY является удобным сервисом именно для службы курьерской доставки, ведь не требует дополнительного оборудования. Достаточно смартфона на базе Android с мобильным приложением, которое загружается из Google Play. Фактически это POS-терминал в телефоне, отвечающий требованиям безопасности расчетов, как и привычный платежный терминал", – говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка.

Новая почта ввела новый вид оплаты при помощи сервиса ОщадPAY

Чтобы оплатить курьеру Новой почты доставку посылки бесконтактной картой или устройством с ApplePay или GooglePay, необходимо поднести платежное средство к смартфону курьера. Электронный чек о проведении транзакции клиенты Новой почты получат в приложение перевозчика, на Viber или в СМС-сообщении.

В пресс-службе Ощадбанка рассказали, что первыми бесконтактную оплату через ОщадPAY начали принимать курьеры Новой почты в Полтаве. Сейчас данная услуга работает в десяти регионах Украины, далее планируется охватить всю страну.

Напомним, Новая почта с 1 января 2021 года изменит тарифы на доставку документов, небольших посылок и крупных грузов.


Шевченко Лилия, Тудей

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