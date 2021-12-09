Британия выделит дополнительно 1 млрд фунтов в поддержку Украины

Размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов.

Британия выделит дополнительно 1 млрд фунтов в поддержку Украины
Фото: Офис президента

Великобритания дополнительно предоставит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", – написал Зеленский в твиттере.

В 2020 году во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон между Украиной и Великобританией был подписан меморандум о намерениях по повышению способности ВМС ВСУ. Минобороны Украины сообщало, что меморандум предусматривает поставку современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживание производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительство объектов базирования ВМС Украины.

В июне 2021 года Украина и Великобритания подписали новый меморандум о проектировании и строительстве военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

В конце октября Минобороны подтвердило возможность получения Украиной британских ракет Brimstone.

Напомним, 8-9 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет находиться в Британии. Ожидается, что глава МИД будет говорить в Лондоне об агрессии РФ, энергетике и визовом режиме.

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