За продажу корпуса завода "Арсенал" вручили четыре подозрения

На месте государственного завода незаконно построили элитный дом.

За продажу корпуса завода "Арсенал" вручили четыре подозрения
Фото: facebook.com/NashiGroshi

Директору казенного предприятия специального приборостроения "Арсенал", экс-директору ООО "Марс Девелопмент", а также бывшему первому заместителю генерального директора Национального космического агентства Украины и экс-заместителю председателя Фонда госимущества Украины сообщили о о подозрениях в незаконной приватизации государственного имущества в 2011 году. Речь идет о корпусе №3-А завода "Арсенал" на ул. Московской, 8, в Печерском районе Киева.

Как свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений, в июле и октябре 2021 года к подозрениям добавились еще две статьи – служебный подлог и злоупотребление властью, пишут "Наши гроши".

Известно, что директору "Арсенала" избрана мера пресечения в виде залога в размере 681 тыс грн, руководителю "Марс Девелопмент" – аналогичная, но размер залога меньше – 228 тыс грн.

Следствие установило, что достоверно зная о запрещении приватизации имущества, заместитель председателя ФГИУ и и.о. гендиректора НКАУ согласовали продажу корпуса №3-А "Арсенала" на аукционе. При этом согласование премьера или первого вице-премьера не было получено.

По данным следствия, в КП СПБ "Арсенал" все имущество находилось исключительно на праве оперативного управления. Оно имело общегосударственное значение и не подлежало приватизации/отчуждению любым способом.

В производстве следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований находится уголовное производство №62021170010000177

  • по факту завуалированной приватизации помещения корпуса № 3-А общей площадью 9409,50 кв. м, расположенного в г. Киеве по ул. Московской, 8 и находившегося в оперативном управлении Казенного предприятия специального приборостроения "Арсенал";
  • служебного подлога договора купли-продажи помещения указанного корпуса от 11.02.2011 и отчета по результатам отчуждения и использования средств, полученных от продажи корпуса;
  • по подозрению директора – главного конструктора КП СПБ "Арсенал" в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 233 (незаконная приватизация госимущества), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины,
  • бывшего исполняющего обязанности генерального директора Национального космического агентства Украины (НКАУ) и заместителя председателя ФГИУ в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК;
  • директора ООО "Марс Девелопмент" в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 УК;
  • и по факту злоупотребления служебным положением указанными лицами при завуалированной приватизации помещения корпуса № 3-А по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК.

Процессуальное руководство обеспечивается прокурорами Офиса генерального прокурора.

Напомним, в апреле 2020 года в Офисе генерального прокурора прошло совещание с руководством Государственного космического агентства. На нем стало известно, что заводу "Арсенал" был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млрд грн в результате вывода объектов в частную собственность и реализации имущества через налоговый залог.

В отчуждении имущества "Арсенала" следствие обвиняет должностных лиц госпредприятия и руководство Государственного космического агентства.

С 2007 года директором КП СПБ "Арсенал" Николай Лихолит.

Руководителем ООО "Марс Девелопмент" в 2010-2011 годах был Игорь Лысенко. Он же руководит Адвокатским объединением "Скай Групп". В 2016 году в полицию обратился бывший совладелец "Марс Девелопмент", заявивший о незаконном отчуждении его корпоративных прав в этой компании и других предприятиях. По его словам, в конце 2015 года ему предложили, злоупотребляя его доверием, заключить договор с АО "Скай Групп" с целью якобы защиты активов. Однако в дальнейшем он потерял контроль над предприятиями.

С 2019 года владельцами ООО "Марс Девелопмент" являются компании с орбиты "Интергал-Буду" экс-нардепа Владимира Зубика. В том же году Департамент по ГАСК в г. Киеве зарегистрировал сообщение о начале строительства на ул. Московской, 8-Б. Однако через несколько месяцев столичное ГАСК остановило работы из-за выявленных нарушений. Обжаловать в суде фирме это не удалось.

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