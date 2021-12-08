Налоги для ФЛП снизят и отменят регистраторы расчетных операций

Народные депутаты Украины намерены изменить правила для всех групп физических лиц-предпринимателей. Некоторым ФЛП предлагают упростить режим работы, но определены и такие, которым, наоборот, введут новые, более сложные правила.

На рассмотрение Верховной Рады вынесен проект закона №?6348. Авторами документа выступили народные депутаты от партии "Слуга народа", которые предложили дополнить перечень видов хозяйственной деятельности, запрещенных для работы по упрощенной системе налогообложения.

Согласно новому законопроекту, из числа ФЛП-единщиков, которые платят единый налог, планируется исключить оптовых торговцев, риелторов, интернет-провайдеров, врачей, аптеки, медицинские клиники и строителей.

В частности, если будет принят в Украине законопроект №6348, то работать в рамках первой и второй группы не смогут ФЛП, которые осуществляют оптовую торговлю и посредничество, оценку недвижимости, риелторские услуги, частную медпрактику, строительные и ремонтные работы, оказывают услуги по предоставлению доступа в интернет, торгуют сложными бытовыми приборами (в т.ч. медицинского назначения), подакцизными товарами и лекарственными препаратами, а также меховыми изделиями или секонд-хендом, производят или продают ювелирные изделия, распространяют лотереи.

Авторы проекта закона предлагают увеличить порог дохода для третьей группы ФЛП до 3000 минимальных зарплат. Кроме того, нардепы инициировали отмену тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО) для первой, второй и четвертой групп ФЛП.

Напомним, согласно принятому законодательству, в Украине в 2022 году существенно вырастут налоги для всех групп ФЛП.