За спиртзавод во Львовской области во время приватизации предложили рекордные 333 млн

Его реальная стоимость - в разы меньше.

Фонд госимущества в среду, 8 декабря, провел конкурс по продаже Узловского спиртзавода во Львовской области. Покупатель предложил за него 333 млн гривен, что в 15,8 раза больше стартовой стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

На сайте "Prozorro.Продажи" сообщается, что победителем аукциона стало ООО "Гольцварен", которое зарегистрировано на львовянина Богдана Старшевского и занимается торговлей.

Компания предложила за спиртзавод 333 333 333,33 гривны, тогда как ближайший претендент – только 150 млн грн.

Стартовая стоимость Узловского места ведения деятельности и хранения спирта составила 21,1 млн гривен.

Если победитель аукциона заплатит 333 млн гривен, он получит в собственность оборудование, необходимое для изготовления и хранения спирта, а также недвижимость предприятия, в том числе углекислотный и ферментный цеха, здание главного корпуса, спиртподвал, депо и электроподстанцию.

По состоянию на конец ноября ФГИ продал 30 объектов спиртовой отрасли на общую сумму 1,7 млрд. гривен, из которых 1,05 гривен инвесторы уже уплатили в бюджет.