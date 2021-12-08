За спиртзавод во Львовской области во время приватизации предложили рекордные 333 млн

Его реальная стоимость - в разы меньше.

За спиртзавод во Львовской области во время приватизации предложили рекордные 333 млн
Фото: privatization.gov.ua

Фонд госимущества в среду, 8 декабря, провел конкурс по продаже Узловского спиртзавода во Львовской области. Покупатель предложил за него 333 млн гривен, что в 15,8 раза больше стартовой стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

На сайте "Prozorro.Продажи" сообщается, что победителем аукциона стало ООО "Гольцварен", которое зарегистрировано на львовянина Богдана Старшевского и занимается торговлей.

Компания предложила за спиртзавод 333 333 333,33 гривны, тогда как ближайший претендент – только 150 млн грн.

Стартовая стоимость Узловского места ведения деятельности и хранения спирта составила 21,1 млн гривен.

Если победитель аукциона заплатит 333 млн гривен, он получит в собственность оборудование, необходимое для изготовления и хранения спирта, а также недвижимость предприятия, в том числе углекислотный и ферментный цеха, здание главного корпуса, спиртподвал, депо и электроподстанцию.

По состоянию на конец ноября ФГИ продал 30 объектов спиртовой отрасли на общую сумму 1,7 млрд. гривен, из которых 1,05 гривен инвесторы уже уплатили в бюджет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинациюВ Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
Налог на дорогостоящие покупки в УкраинеНалог на дорогостоящие покупки в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривенВ 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен
В следующем году Disney инвестирует в новые проекты рекордные $33 миллиардаВ следующем году Disney инвестирует в новые проекты рекордные $33 миллиарда
МВФ предлагает запретить владельцам банков-банкротов участвовать в приватизации и госзакупках в УкраинеМВФ предлагает запретить владельцам банков-банкротов участвовать в приватизации и госзакупках в Украине
В Одесской области арестовали 1,5 тыс. га незаконно отчужденной земли Академии аграрных наукВ Одесской области арестовали 1,5 тыс. га незаконно отчужденной земли Академии аграрных наук
НБУ за неделю выкупил с рынка рекордные $858 млнНБУ за неделю выкупил с рынка рекордные $858 млн
В Португалии был принят закон, запрещающий начальству беспокоить работника в нерабочее времяВ Португалии был принят закон, запрещающий начальству беспокоить работника в нерабочее время
Забытый Bitcoin-кошелёк неожиданно «ожил» впервые с 2010 года — за это время его содержимое подорожало в 750 тыс. разЗабытый Bitcoin-кошелёк неожиданно «ожил» впервые с 2010 года — за это время его содержимое подорожало в 750 тыс. раз
Аукцион по приватизации ОГХК снова перенесли – ориентировочно на декабрьАукцион по приватизации ОГХК снова перенесли – ориентировочно на декабрь
ЕБРР подписал мандатное письмо об участии в приватизации ОщадбанкаЕБРР подписал мандатное письмо об участии в приватизации Ощадбанка
Рада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 годаРада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 года
Последние новости
Подгружаем последние новости