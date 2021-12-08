ОО "Экопарк Осокорки": Киевсовет планирует полностью передать парк под застройку

Опубликован проект решения, которое вынуждает мэрию отказаться от всех судебных жалоб по землям экопарка.

ОО "Экопарк Осокорки": Киевсовет планирует полностью передать парк под застройку
Фото: facebook.com/pasyuta

На сайте Киевского горсовета появился проект решения о решении социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", ЖК "Патриотика" и ЖК "Патриотика на озерах" согласно Меморандуму от 7 апреля 2021 года.

Об этом сообщил активист ОО "Экопарк Осокорки" Сергей Пасюта

Согласно документу, городские власти отказываются от ряда апелляционных и кассационных исков по земельному участку Экопарка "Осокорки" и передают земли застройщику.

Авторами проекта являются депутаты от четырех фракций - "Батькивщына", ОПЗЖ, УДАР и "Европейской солидарности":

  • Нестор Виталий Романович (Батькивщына)

  • Тимощук Богдана Анатольевна (Батькивщына)

  • Зубко Юрий Григорьевич (Батькивщына)

  • Костюшко Олег Петрович (УДАР)

  • Тихонович Юрий Станиславович (ЕС)

  • Симунина Юлия Николаевна (ОПЗЖ)

  • Наконечный Михаил Васильевич (ОПЗЖ)

Документ внесен в повестку дня как неотложный.

По словам Пасюты, чтобы "продавить" этот проект на заседании 9 декабря, придется в авральном порядке созвать регламентную комиссию Киевсовета.

"Это может произойти либо сегодня, либо завтра утром до сессии Киевсовета, либо завтра в обед в перерыве", – написал он в фейсбуке.

"Неотложность связана с рассмотрением 8 декабря 2021 года, 21 декабря 2021 года Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда и Северным апелляционным хозяйственным судом апелляционных и кассационных жалоб, по делам о признании заключенными дополнительных соглашений о возобновлении договоров аренды земельных участков", – добавил Пасюта объяснение авторов законопроекта.

Фото: facebook.com/pasyuta

Фото: facebook.com/pasyuta

Фото: facebook.com/pasyuta

Напомним, на месте зеленой зоны на столичных Осокорках остались недостроенные обанкротившимся банком "Аркада" жилые комплексы. Скандальный ЖК "Патриотика на озерах" предусматривает застройку территории между озерами Тягле и Небреж, против чего многие годы выступают жители района и представители инициативы "Экопарк Осокорки".

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