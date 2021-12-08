ОО "Экопарк Осокорки": Киевсовет планирует полностью передать парк под застройку
Опубликован проект решения, которое вынуждает мэрию отказаться от всех судебных жалоб по землям экопарка.
На сайте Киевского горсовета появился проект решения о решении социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", ЖК "Патриотика" и ЖК "Патриотика на озерах" согласно Меморандуму от 7 апреля 2021 года.
Об этом сообщил активист ОО "Экопарк Осокорки" Сергей Пасюта
Согласно документу, городские власти отказываются от ряда апелляционных и кассационных исков по земельному участку Экопарка "Осокорки" и передают земли застройщику.
Авторами проекта являются депутаты от четырех фракций - "Батькивщына", ОПЗЖ, УДАР и "Европейской солидарности":
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Нестор Виталий Романович (Батькивщына)
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Тимощук Богдана Анатольевна (Батькивщына)
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Зубко Юрий Григорьевич (Батькивщына)
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Костюшко Олег Петрович (УДАР)
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Тихонович Юрий Станиславович (ЕС)
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Симунина Юлия Николаевна (ОПЗЖ)
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Наконечный Михаил Васильевич (ОПЗЖ)
Документ внесен в повестку дня как неотложный.
По словам Пасюты, чтобы "продавить" этот проект на заседании 9 декабря, придется в авральном порядке созвать регламентную комиссию Киевсовета.
"Это может произойти либо сегодня, либо завтра утром до сессии Киевсовета, либо завтра в обед в перерыве", – написал он в фейсбуке.
"Неотложность связана с рассмотрением 8 декабря 2021 года, 21 декабря 2021 года Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда и Северным апелляционным хозяйственным судом апелляционных и кассационных жалоб, по делам о признании заключенными дополнительных соглашений о возобновлении договоров аренды земельных участков", – добавил Пасюта объяснение авторов законопроекта.
Напомним, на месте зеленой зоны на столичных Осокорках остались недостроенные обанкротившимся банком "Аркада" жилые комплексы. Скандальный ЖК "Патриотика на озерах" предусматривает застройку территории между озерами Тягле и Небреж, против чего многие годы выступают жители района и представители инициативы "Экопарк Осокорки".