Украина отменила 35% спецпошлину на автобусы и грузовики из Беларуси

Пошлину ввели в апреле 2021 года, но уже в мае суд остановил ее действие.

Грузовик МАЗ на выставке в Минске
Фото: tdmaz.com.ua
Грузовик МАЗ на выставке в Минске

Межведомственная комиссия по международной торговле отменила 35% специальную пошлину на автобусы, троллейбусы, грузовики, самосвалы, автомобили специального назначения из Беларуси.

Решение опубликовано в газете "Урядовый курьер" от 8 декабря и вступило в силу.

Украина ввела эту пошлину в апреле 2021 года в ответ на искусственные барьеры, которые Беларусь применила в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств, установив утилизационный сбор и неравные условия участия в государственных закупках.

Решение МКМТ было обжаловано в суде дистрибьютором грузовых автомобилей МАЗ на территории Украины – компанией "Торговый дом «МАЗ-Украина»". В обеспечение иска 6 мая 2021 года Окружной админсуд Киева приостановил действие решения комиссии, и позже его позицию поддержали Шестой апелляционный административный суд и Верховный Суд.

Суды пришли к выводу, что МКМТ применила спецпошлины с нарушением обязательств по договору о зоне свободной торговли и нарушением требований Таможенного кодекса.

Напомним, что недавно львовская мэрия отказалась покупать белорусские автобусы МАЗ, чтобы не финансировать режим Александра Лукашенко.

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