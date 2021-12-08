На аукционе ОВГЗ 7 декабря наиболее популярны были короткие бумаги. В бюджет привлекли 16 миллиардов

На состоявшемся 7 декабря аукционе ОВГЗ инвесторам предлагали 5 выпусков облигаций в гривне и два в иностранной валюте. Наибольшим спросом пользовались короткие бумаги — на 203 и 371 день. В общей сложности Минфину удалось привлечь в бюджет 16,6 млрд грн. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Какие облигации предлагали инвесторам

на 203 дня в грн под 10,70%

на 371 день в грн под 11,7%

на 497 дней в грн под 11,79%

на 693 дня в грн под 12,64%

на 1?057 дней в грн под 12,85%

Также были размещены два выпуска в иностранной валюте:

на 92 дня в евро под 1,75%

на 197 дней в долларах на 3,50%

Больше всего инвесторы вложились в короткие облигации на 203 и 371 день в гривне. От их размещения было привлечено в бюджет 3,8 млрд грн. Всего в этот день было размещено облигаций на 16,6 млрд грн.

Напомним, что аукцион ОВГЗ 30 ноября Минфин привлек в бюджет 12,7 млрд грн. Самый большой спрос был сосредоточен на шестимесячных гривневых бумагах.