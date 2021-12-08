В Украине снизятся цены на вторичное жилье: в каких областях и на сколько подешевеют квартиры

Квартиры в Украине стремительно падают в цене. Связана такая тенденция со снижением покупательской активности. В течение последних трех месяцев в подавляющем большинстве областных и районных центров страны спрос на вторичном рынке снизился на 30-35%. К первичному жилью интерес украинцев немного выше.

В Украине снизятся цены на вторичное жилье: в каких областях и на сколько подешевеют квартиры

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита рассказал, что колебание цен на вторичное жилье сейчас в пределах 1%. При этом спрос сконцентрирован в пяти самых больших областных центрах Украины, в остальных городах квартиры покупают меньше. Там спрос уже упал на 30% и будет еще снижаться на 3-5% до конца 2021 года.

По словам эксперта, в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове за последние два месяца спрос на вторичное жилье сократился в среднем на 17-20%. Из-за этого собственники жилья начали сбивать цены на недвижимость.

Несмотря на это, заработки украинцев не успевают за ростом цен на квартире. Так, всего лишь с января по декабрь нынешнего года, стоимость одного квадратного метра жилья в столице выросла с 27 000 до 34 000 гривен.

В Украине снизятся цены на вторичное жилье: в каких областях и на сколько подешевеют квартиры

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие 6-7 месяцев цены на жилье еще могут снизиться на 5-7%. То есть, в первой половине 2022 года стоимость квартир будет сопоставимой со стоимостью жилья в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели налог на продажу квартир для тех граждан, которые занимаются перепродажей жилья.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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