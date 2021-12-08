Выплаты по госдолгу возрастут в следующем году на 37 миллиардов — прогноз Минфина

Минфин повысил прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году по сравнению с ноябрьским прогнозом на 37 млрд грн — до 493,6 млрд грн. Об этом свидетельствует прогноз министерства на декабрь, передает Интерфакс-Украина.

Выплаты по госдолгу возрастут в следующем году на 37 миллиардов — прогноз Минфина

Прогноз выплат по итогам 2021 года снизился на 2,1 млрд грн, до 591,7 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу — на 1,65 млрд грн, до 443,35 млрд грн.

В январе-марте 2022-го Минфин ожидает выплат в размере 129,66 млрд грн, в апреле-июне — 125,42 млрд грн. Пиковые выплаты по госдолгу в 2022 году ожидаются в июле-сентябре — 139,11 млрд грн, тогда как в октябре-декабре — 99,42 млрд грн.

В декабре этого года Минфин прогнозирует выплаты по госдолгу на уровне 37 млрд. грн.

При этом министерство на 8,77 млрд грн увеличило прогноз выплат по госдолгу в 2023 году — до 353,6 млрд грн, в 2024-м — на 11,88 млрд грн, до 338,47 млрд грн.

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