S&P 500 прибавил 2% за день: инвесторов обнадежили новости из Китая

Во вторник, 7 ноября, американский фондовый рынок вырос, индекс S&P 500, по итогам дня прибавил 2,07%, закрывшись на отметке 4686 пунктов. Среди крупнейших компаний США , лидерами роста вчера стали акции NVIDIA (+7,9%), и акции QUALCOMM (+4,7%). Наиболее слабую динамику показали акции Comcast Corporation (-5,2%), и Verizon Communications (-0,5%).

Хорошие новости из Китая

Еще в понедельник Народный Банк Китая снизил норму резервирования для банков на 0,5 процентных пунктов. По оценке главного экономиста ING по Китаю, Ириса Панга, такое решение ЦБ, будет равноценно «инъекции» в размере 1,2 трлн юаней (около $187 млрд), и позволит китайской экономике залатать дыры в банковской системе, что в свою очередь поддержит рост экономики Китая.

Подарок монетарных властей Поднебесной, определил позитивный настрой на финансовых рынках мира с самого начала вчерашних торгов.

Омикрона уже боятся

И в дополнение к этому, опасения инвесторов относительно опасности нового штамма коронавируса — Омикрона, продолжили сокращаться.