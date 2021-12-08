Международные резервы Украины выросли за ноябрь до $30,5 миллиардов

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря 2021 года выросли на 3% — до $30,55 млрд против $29,65 млрд на 1 ноября. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Главная причина увеличения резервов — поступление второго транша от Международного валютного фонда. По программе stand-by Украина получила 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ).

На динамику резервов в ноябре влияли и другие факторы. Среди них:

1. Операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили $493,1 млн. В частности, 250 млн евро было получено от Cargill Financial Services International, Inc. и 167,4 млн евро — от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $481,7 млн.

Из этой суммы:

$251,3 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ,

$145,2 млн — на обслуживание еврооблигаций,

остаток — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, в ноябре правительство и Национальный банк выплатили $64,4 млн. в пользу МВФ .

2. Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

В первые недели ноября предложение валюты на межбанковском валютном рынке превышало спрос.

Во второй половине месяца ситуация изменилась в обратном направлении. Для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ выкупил на валютном рынке $1177,8 млн. и продал $792,6 млн.

В целом, по итогам ноября 2021 года, объем чистой покупки валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составил $385,2 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость снизилась на $135,6 млн.

Динамика международных резервов, млрд $ в эквиваленте

Как отметили в Национальном банке, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта. Этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.