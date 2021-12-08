НБУ лишил лицензий шесть финкомпаний, а одну исключил из реестра

Национальный банк исключил ООО «Фастлайн Капитал» из Государственного реестра финансовых учреждений по его собственному заявлению. Еще 6 компаний были лишены лицензий. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Фастлайн Капитал» имела одну лицензию — на предоставление услуг по факторингу, которая была аннулирована.

Также Нацбанк отозвал все лицензии у четырех учреждений на основании поданных ими заявлений. А именно:

у ООО «Тетра Капитал» три лицензии — на предоставление средств в долг, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу;

у ООО «Фин-Сервис» три лицензии — на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу;

у кредитного союза «Довіра» две лицензии — на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату;

у кредитного союза «Спільна справа» две лицензии — на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату.

Кроме того, Нацбанк отозвал у ООО «ФК «Артуа» одну из лицензий, а именно на предоставление гарантий на основании собственного заявления компании.

Сейчас у финучреждения остаются действующие четыре лицензии — на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по факторингу, на предоставление услуг по финансовому лизингу, а также на перевод средств в национальной валюте.