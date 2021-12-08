Центробанки уже давно должны были отказаться от «ультралиберальной» политики — экономист

Учитывая степень восстановления экономики, нет никаких оснований для продолжения «ультралиберальной» монетарной политики, заявил в интервью CNBC Джим О'Нилл, старший советник Chatham House.

Центробанки уже давно должны были отказаться от «ультралиберальной» политики — экономист
Фото: bloomberg.com

О'Нилл считает, что резкий поворот в риторике ФРС назрел уже давно. Он указывает, что экономика восстанавливается быстрыми темпами, при этом правительство и центробанки сохраняют поддержку почти на том же уровне, что 18 месяцев назад.

Эксперт также предупредил, что нынешняя либеральная политика ограничивает действия центробанков в случае новых экономических потрясений. Он рекомендует центробанкам как можно скорее перейти к более жесткой политике — это даст им простор для маневра, если произойдет что-то непредсказуемое.

Поднимет ли Банк Англии ставку

Экономист также выразил надежду, что омикрон-штамм не повлияет на намерения Банка Англии как можно быстрее поднять процентную ставку. Сейчас рынки учитывают в цену поднятие ставки уже в декабре, но появление нового штамма поставило эти ожидания под сомнение.

Однако О'Нилл указывает на рост экономики страны, значительно превзошедший ожидания, которые были у населения и властей год назад.

«Оснований для такой либеральной монетарной политики уже не осталось», — заключает он.

Инфляция бьет рекорды

В США, как и в Великобритании, инфляция уже несколько месяцев бьет десятилетние рекорды. Причиной является комбинация подорожания энергоносителей и разрывов в цепях поставок, вызванных пандемией.

За ноябрь экономика США создала лишь 210?000 рабочих мест — значительно меньше 573?000, которые прогнозировали опрошенные Dow Jones экономисты. Однако рынки не ожидают, что эти данные откладывают изменение политики ФРС.

В то же время появление омикрон-штамма вызвало на рынках сомнения в готовности центробанков начать долгожданный переход к жесткой монетарной политике.

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