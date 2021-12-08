Госслужащие в ОАЭ с 1 января переходят на 4,5-дневную рабочую неделю

Государственные учреждения Объединенных Арабских Эмиратов с 1 января перейдут на "западный" график работы и 4,5-дневную рабочую неделю.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на BBC.

Выходными будут вторая половина пятницы, суббота и воскресенье. Это позволит стране совпадать по рабочему времени с западными экономическими партнерами.

Пятница – священный день в исламе, поэтому в большинстве государств Персидского залива и арабских стран выходные приходятся на пятницу и субботу или на четверг и пятницу. ОАЭ стала первой страной Персидского залива, перенесшей выходные на субботу и воскресенье.

Половина пятницы по-прежнему останется нерабочей. День в государственных компаниях будет заканчиваться в 12:00 для того, чтобы верующие могли совершить полуденные молитвы. Согласно исламским обычаям, работа во время пятничной полуденной молитвы запрещена, но ее можно выполнять до и после молитвы.

ОАЭ также станет первой страной в мире, которая официально ввела национальную 4,5-дневную рабочую неделю вместо пятидневной. Новый график пока касается только государственных служащих.