Конгресс США может не успеть выделить $52 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли до конца года

Конгресс США может не успеть выделить $52 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли до конца года

Сенат США одобрил пакет мер по стимулированию развития национальной полупроводниковой промышленности ещё в июне, но конгресс только собирается сделать это, вызывая некоторую озабоченность участников рынка, которым не терпится скорее получить $52 млрд целевых субсидий. Министр торговли США утверждает, что рассмотрение вопроса может затянуться до следующего года.

Источник изображения: TSMC

По словам министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), которые цитирует Reuters, она продолжает подталкивать американских законодателей к скорейшему утверждению пакета мер по стимулированию отечественной промышленности, но члены палаты представителей сейчас очень заняты другими вопросами, а до начала парламентских каникул остаётся не так много времени. Если пакет мер не будет принят до первого января, попытки сделать это будут продолжены в следующем году, как поясняет чиновница.

Напомним, законопроект предусматривает выделение $52 млрд на развитие американской полупроводниковой промышленности, а также $190 млрд на усиление технологического лидерства и исследовательские работы. Законодатели, с одной стороны, понимают, что медлить с принятием мер поддержки нельзя, ведь конкуренты на внешнеполитической арене не дремлют. С другой стороны, некоторые из участников обсуждения осознают, что единовременного выделения $52 млрд не будет достаточно для оказания адекватной поддержки национальной отрасли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинациюВ Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
Налог на дорогостоящие покупки в УкраинеНалог на дорогостоящие покупки в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
1,4 млрд гривен за приватизацию бывшего "Большевика" поступили в бюджет1,4 млрд гривен за приватизацию бывшего "Большевика" поступили в бюджет
Транш МВФ увеличил резервы НБУ до $30,5 млрдТранш МВФ увеличил резервы НБУ до $30,5 млрд
ФРС может вдвое ускорить темпы сокращения программы стимуловФРС может вдвое ускорить темпы сокращения программы стимулов
На госпитализацию больных с COVID-19 потратят почти 15 млрд. грн. вместо 9 млрд. запланированныхНа госпитализацию больных с COVID-19 потратят почти 15 млрд. грн. вместо 9 млрд. запланированных
Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 годаУкраинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 года
Укрпочта может вытеснить с рынка финансовых услуг Сбербанк и ПриватБанкУкрпочта может вытеснить с рынка финансовых услуг Сбербанк и ПриватБанк
В 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривенВ 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен
Смена риторики ФРС может стать «катастрофой для рисковых активов» — экспертСмена риторики ФРС может стать «катастрофой для рисковых активов» — эксперт
С начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУС начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУ
В Украине нашли месторождение газа на 5 млрд кубометровВ Украине нашли месторождение газа на 5 млрд кубометров
Последние новости
Подгружаем последние новости