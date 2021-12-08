Конгресс США может не успеть выделить $52 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли до конца года

Сенат США одобрил пакет мер по стимулированию развития национальной полупроводниковой промышленности ещё в июне, но конгресс только собирается сделать это, вызывая некоторую озабоченность участников рынка, которым не терпится скорее получить $52 млрд целевых субсидий. Министр торговли США утверждает, что рассмотрение вопроса может затянуться до следующего года.

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По словам министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), которые цитирует Reuters, она продолжает подталкивать американских законодателей к скорейшему утверждению пакета мер по стимулированию отечественной промышленности, но члены палаты представителей сейчас очень заняты другими вопросами, а до начала парламентских каникул остаётся не так много времени. Если пакет мер не будет принят до первого января, попытки сделать это будут продолжены в следующем году, как поясняет чиновница.

Напомним, законопроект предусматривает выделение $52 млрд на развитие американской полупроводниковой промышленности, а также $190 млрд на усиление технологического лидерства и исследовательские работы. Законодатели, с одной стороны, понимают, что медлить с принятием мер поддержки нельзя, ведь конкуренты на внешнеполитической арене не дремлют. С другой стороны, некоторые из участников обсуждения осознают, что единовременного выделения $52 млрд не будет достаточно для оказания адекватной поддержки национальной отрасли.



