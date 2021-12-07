1,4 млрд гривен за приватизацию бывшего "Большевика" поступили в бюджет

Соглашение по продаже завода на Шулявке состоялось.

1,4 млрд гривен за приватизацию бывшего "Большевика" поступили в бюджет
Фото: privatization.gov.ua

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что покупатель АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") перечислил в государственный бюджет 1,43 млрд гривен.

"Информирую, что средства по результатам аукциона по приватизации завода «Большевик» сегодня поступили в бюджет Украины. Это 1 429 017 000 гривен. Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия – более 500 млн грн", - написал Сенниченко в фейсбуке.

Он добавил, что в 2020-2021 году приватизация принесла Украине 8,1 млрд гривен, больше чем за семь предыдущих лет вместе.

Напомним, что 27 октября ФГИ провел первый со времен "Криворожстали" аукцион крупной приватизации. На нем было продано 100% акций ОАО "Первый киевский машиностроительный завод".

Победителем торгов, в которых приняли участие три компании, стало ООО "Дженерал Коммерс" с ценой 1,429 млрд гривен (на 2% больше стартовой стоимости). Новыми собственниками предприятия с участком площадью 35 га вблизи ст. м. Шулявская стали Алексей Баранов, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов.

Через несколько недель после аукциона глава ФГИ Сенниченко подал в отставку. Основанный в 1882 году, Первый киевский машиностроительный завод выпускает оборудование для переработки резины, пластмасс и их отходов. Главным активом предприятия есть промышленный квартал на киевской Шулявке. В структуру ПКМЗ входит ряд дочерних предприятий, в частности, в городе Жашковка, базы отдыха в Черниговской и Одесской областях.

Сейчас предприятие полуразрушено, большинство цехов давно простаивают, а оборудование до сих пор работающих изношено на 80%.

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