В октябре самым убыточным оказался Ощадбанк (дополнено)

За октябрь банки заработали почти 7 млрд грн прибыли, и довели финансовый результат с начала года до 58 млрд грн. НБУ обнародовал показатели в разрезе банков.

Самые прибыльные

Самым прибыльным в октябре стал Приватбанк, заработавший 2,6 млрд грн, то есть более трети общесистемной прибыли.

На втором месте также государственный Укргазбанк, который за месяц заработал почти 1 млрд грн.

Третье место занял ПУМБ Рината Ахметова.

Топ-10 прибыльных банков за октябрь-2021, млн грн.

Приватбанк 2,2 Укргазбанк 993,7 ПУМБ 451,9 Райффайзен Банк 432,2 Универсал Банк 326,3 Укрэксимбанк 302,2 Альфа-Банк 285,4 ОТП Банк 205,0 Проминвестбанк 187,9 Укрсиббанк 186,8

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Самые убыточные

Убытки по итогам октября задекларировали менее десяти отечественных банков. Самым убыточным оказался государственный Ощадбанк, задекларировавший «минус» в 72 млн грн.

В Ощадбанке «Минфину» этот финрезультат пояснили так: «Негативный финансовый результат банка в октябре 2021 года объясняется исключительно убытками от переоценки индексных ОВГЗ в капитале (обусловленных ревальвацией гривны), которые только за месяц составили 0,8 млрд грн»

Топ-5 убыточных банков за октябрь-2021, млн грн.

Ощадбанк -71,8 РВС Банк -18,8 Правэкс Банк -13,1 Юнэкс Банк -5,9 БТА Банк -2,4

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Предыстория

За 3 квартала текущего года самыми прибыльными были Приват, Райффайзен и Сбербанк. Тогда как наибольшие убытки задекларировали Правэкс, Проминвест и Юнэкс.