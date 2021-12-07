В октябре самым убыточным оказался Ощадбанк (дополнено)
За октябрь банки заработали почти 7 млрд грн прибыли, и довели финансовый результат с начала года до 58 млрд грн. НБУ обнародовал показатели в разрезе банков.
Самые прибыльные
Самым прибыльным в октябре стал Приватбанк, заработавший 2,6 млрд грн, то есть более трети общесистемной прибыли.
На втором месте также государственный Укргазбанк, который за месяц заработал почти 1 млрд грн.
Третье место занял ПУМБ Рината Ахметова.
Топ-10 прибыльных банков за октябрь-2021, млн грн.
|
Приватбанк
|
2,2
|
Укргазбанк
|
993,7
|
ПУМБ
|
451,9
|
Райффайзен Банк
|
432,2
|
Универсал Банк
|
326,3
|
Укрэксимбанк
|
302,2
|
Альфа-Банк
|
285,4
|
ОТП Банк
|
205,0
|
Проминвестбанк
|
187,9
|
Укрсиббанк
|
186,8
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Самые убыточные
Убытки по итогам октября задекларировали менее десяти отечественных банков. Самым убыточным оказался государственный Ощадбанк, задекларировавший «минус» в 72 млн грн.
В Ощадбанке «Минфину» этот финрезультат пояснили так: «Негативный финансовый результат банка в октябре 2021 года объясняется исключительно убытками от переоценки индексных ОВГЗ в капитале (обусловленных ревальвацией гривны), которые только за месяц составили 0,8 млрд грн»
Топ-5 убыточных банков за октябрь-2021, млн грн.
|
Ощадбанк
|
-71,8
|
РВС Банк
|
-18,8
|
Правэкс Банк
|
-13,1
|
Юнэкс Банк
|
-5,9
|
БТА Банк
|
-2,4
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Предыстория
За 3 квартала текущего года самыми прибыльными были Приват, Райффайзен и Сбербанк. Тогда как наибольшие убытки задекларировали Правэкс, Проминвест и Юнэкс.