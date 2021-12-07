На Уолл-Стрит уменьшился страх перед Омикроном

В понедельник американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 1,17%, закрыв торги дня на отметке 4?591 пункт. Среди крупнейших компаний США, чья стоимость превышает $200 млрд, лидерами роста стали акции компании Meta Platforms, и акции Intel Corporation, обе выросшие на 3,5%. Аутсайдерами стали акции компании Pfizer, упавшие на 5,1%, и акции Thermo Fisher Scientific Inc, они упали на 2,1%.

На Уолл-Стрит уменьшился страх перед Омикроном

Вчерашний оптимизм на рынках США был связан с тем, что на Уолл-Стрит уменьшились опасения по поводу нового штамма Омикрон. Поводом для этого послужило воскресное заявление главного медицинского советника Белого дома доктора Энтони Фаучи, в эфире CNN о том, что новый штамм не опаснее более ранних вариантов коронавируса. Хотя еще слишком рано делать какие-либо окончательные заявления по этому поводу.

«Пока не похоже, что он имеет большую степень серьезности. Но мы действительно должны быть осторожны, прежде чем давать какие-либо определения, что это менее серьезный штамм, и он действительно не вызывает серьезных заболеваний, сопоставимых с Дельтой», — сказал Фаучи.

Инвесторы, которые с жадностью наблюдали за подешевевшими в последние две недели акциями с удовольствием приняли эту информацию и стали покупать. Однако, по моему мнению, позитивные выводы делать рано, ведь если даже смертность и заболеваемость от нового штамма будет равна или будет немного меньше, чем от Дельты, то главным будет вопрос о действенности вакцин.

Если для Омикрона вакцины не будут барьером, то даже с меньшей летальностью, этот штамм будет опаснее. Но четких ответов на все вопросы еще нет, а потому в этой истории точку еще ставить рано. В любой момент может еще прийти новость про новый штамм, которая потенциально может как порадовать рынки, так и навести на них панику.

На этой неделе самыми важными, будут данные по инфляции в США, за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу.

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