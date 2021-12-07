НБУ выдвигает новые требования к капиталу банков

Нацбанк дополнил список буферов капитала, которые банки должны формировать для повышения способности противостоять рискам в период финансовой и экономической нестабильности. О соответствующих изменениях идет речь на сайте НБУ.

Четвертый капитальный буфер

В перечень уже существующих трех буферов капитала (консервации, контрциклической и системной важности), введенных еще в 2015 г., добавлен буфер системного риска.

Он должен формироваться с целью смягчения влияния нециклических системных рисков.

В 2020 году регулятор отсрочил формирование банками буферов консервации и системной значимости. Принятое решение было обусловлено введением в стране карантина и ограничительных мер, связанных с пандемией covid-19.

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О возобновлении формирования этих буферов Нацбанк уведомит банки в I квартале 2022 года. Формирование банками контрциклического буфера и буфера системного риска будет осуществляться при наличии признаков, которые будут свидетельствовать об усилении циклических/нециклических системных рисков. О дате начала формирования буферов капитала и их значении Нацбанк обещает сообщать заранее. Это позволит банкам принять необходимые меры для соблюдения установленных требований.

Для контроля за формированием банками буферов капитала в установленном размере введен термин «комбинированный буфер капитала», определяемый как совокупный размер установленных для банка буферов капитала.

Предыстория

Недавно Нацбанк обязал своих подопечных уже с конца текущего года учитывать (вычитать из капитала) минимальный размер операционного риска при расчете нормативов достаточности регулятивного капитала.