В октябре Приватбанк потерял ещё 3 миллиарда денег вкладчиков

В октябре номинальный объем вкладов в банках-участниках ФГВФЛ (без Ощадбанка) увеличился на 1,8 млрд — до 629,4 млрд грн. Это следует из данных, обнародованных на сайте НБУ.

В лидерах — банки Тигипко

Лидером по привлечению средств физлиц уже по традиции стал Универсал Банк, на лицензии которого работает виртуальный monobank. Другой банк Сергея Тигипко — Таскомбанк — замыкает пятерку.

На втором месте — Альфа-Банк, который опередил ПУМБ Рината Ахметова.

Топ-5 банков по номинальному притоку вкладов физлиц (в т.ч. ФОП) в октябре, млн грн

Универсал Банк 1,0 Альфа-Банк 1?130,6 ПУМБ 926,2 Креди Агриколь Банк 344,4 Таскомбанк 307,4

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ и ФГВФЛ

Приват — в минусах

Приватбанк, потерявший за 3 квартал около 10 млрд грн, в октябре лишился ещё более 3,1 млрд грн.

На втором месте с гигантским отрывом также государственный Укрэксимбанк, который именно в октябре угодил в скандал.

Третье и четвертое места по оттоку — у западных ОТП Банка и Райффайзена.

Топ-5 банков по номинальному оттоку вкладов физлиц (в т.ч. ФОП) в октябре, млн грн

Приватбанк -3?095,4 Укрэксимбанк -404,8 ОТП Банк -137,6 Райффайзен Банк -106,5 «Банк ?» -94,6

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ и ФГВФЛ

Предыстория

По данным НБУ, номинальный объем средств населения в банках за октябрь увеличился на 1,1 млрд — 689,6 млрд грн.

За октябрь официальный курс гривны к доллару укрепился с 26,62 до 26,28 грн/$, то есть на 34 копейки. Это привело к автоматическому сокращению гривневого эквивалента портфеля примерно на 3,5 млрд грн из-за уценки валютной составляющей.

Таким образом, реальный прирост средств физлиц в октябре можно оценить в 4,5 млрд грн.