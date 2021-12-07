В октябре Приватбанк потерял ещё 3 миллиарда денег вкладчиков

В октябре номинальный объем вкладов в банках-участниках ФГВФЛ (без Ощадбанка) увеличился на 1,8 млрд — до 629,4 млрд грн. Это следует из данных, обнародованных на сайте НБУ.

В октябре Приватбанк потерял ещё 3 миллиарда денег вкладчиков

В лидерах — банки Тигипко

Лидером по привлечению средств физлиц уже по традиции стал Универсал Банк, на лицензии которого работает виртуальный monobank. Другой банк Сергея Тигипко — Таскомбанк — замыкает пятерку.

На втором месте — Альфа-Банк, который опередил ПУМБ Рината Ахметова.

Топ-5 банков по номинальному притоку вкладов физлиц (в т.ч. ФОП) в октябре, млн грн

Универсал Банк

1,0

Альфа-Банк

1?130,6

ПУМБ

926,2

Креди Агриколь Банк

344,4

Таскомбанк

307,4

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ и ФГВФЛ

Приват — в минусах

Приватбанк, потерявший за 3 квартал около 10 млрд грн, в октябре лишился ещё более 3,1 млрд грн.

На втором месте с гигантским отрывом также государственный Укрэксимбанк, который именно в октябре угодил в скандал.

Третье и четвертое места по оттоку — у западных ОТП Банка и Райффайзена.

Топ-5 банков по номинальному оттоку вкладов физлиц (в т.ч. ФОП) в октябре, млн грн

Приватбанк

-3?095,4

Укрэксимбанк

-404,8

ОТП Банк

-137,6

Райффайзен Банк

-106,5

«Банк ?»

-94,6

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ и ФГВФЛ

Предыстория

По данным НБУ, номинальный объем средств населения в банках за октябрь увеличился на 1,1 млрд — 689,6 млрд грн.

За октябрь официальный курс гривны к доллару укрепился с 26,62 до 26,28 грн/$, то есть на 34 копейки. Это привело к автоматическому сокращению гривневого эквивалента портфеля примерно на 3,5 млрд грн из-за уценки валютной составляющей.

Таким образом, реальный прирост средств физлиц в октябре можно оценить в 4,5 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинациюВ Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
Налог на дорогостоящие покупки в УкраинеНалог на дорогостоящие покупки в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Укрпочта может вытеснить с рынка финансовых услуг Сбербанк и ПриватБанкУкрпочта может вытеснить с рынка финансовых услуг Сбербанк и ПриватБанк
Биткоин потерял 16% стоимости за 24 часаБиткоин потерял 16% стоимости за 24 часа
Долг Пенсионного фонда перед Госказначейством вырос до 76,9 миллиардаДолг Пенсионного фонда перед Госказначейством вырос до 76,9 миллиарда
В 2022 году Нацбанк заплатит в госказну 13,6 миллиарда. Кабмин снизил планкуВ 2022 году Нацбанк заплатит в госказну 13,6 миллиарда. Кабмин снизил планку
В следующем году Disney инвестирует в новые проекты рекордные $33 миллиардаВ следующем году Disney инвестирует в новые проекты рекордные $33 миллиарда
В октябре кредиторы неплатежеспособных банков получили 206,9 миллионаВ октябре кредиторы неплатежеспособных банков получили 206,9 миллиона
Хедж-фонд Рэя Далио привлек $1,25 миллиарда для развития в КитаеХедж-фонд Рэя Далио привлек $1,25 миллиарда для развития в Китае
За месяц сумма вкладов физлиц в банках увеличилась на 1,8 миллиардаЗа месяц сумма вкладов физлиц в банках увеличилась на 1,8 миллиарда
Маск продал акции Tesla еще на $1,05 миллиардаМаск продал акции Tesla еще на $1,05 миллиарда
ПриватБанк через газеты вручил Коломойскому иск на $5,5 млрд.ПриватБанк через газеты вручил Коломойскому иск на $5,5 млрд.
Последние новости
Подгружаем последние новости