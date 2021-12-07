В октябре Приватбанк потерял ещё 3 миллиарда денег вкладчиков
В октябре номинальный объем вкладов в банках-участниках ФГВФЛ (без Ощадбанка) увеличился на 1,8 млрд — до 629,4 млрд грн. Это следует из данных, обнародованных на сайте НБУ.
В лидерах — банки Тигипко
Лидером по привлечению средств физлиц уже по традиции стал Универсал Банк, на лицензии которого работает виртуальный monobank. Другой банк Сергея Тигипко — Таскомбанк — замыкает пятерку.
На втором месте — Альфа-Банк, который опередил ПУМБ Рината Ахметова.
Топ-5 банков по номинальному притоку вкладов физлиц (в т.ч. ФОП) в октябре, млн грн
|
Универсал Банк
|
1,0
|
Альфа-Банк
|
1?130,6
|
ПУМБ
|
926,2
|
Креди Агриколь Банк
|
344,4
|
Таскомбанк
|
307,4
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ и ФГВФЛ
Приват — в минусах
Приватбанк, потерявший за 3 квартал около 10 млрд грн, в октябре лишился ещё более 3,1 млрд грн.
На втором месте с гигантским отрывом также государственный Укрэксимбанк, который именно в октябре угодил в скандал.
Третье и четвертое места по оттоку — у западных ОТП Банка и Райффайзена.
Топ-5 банков по номинальному оттоку вкладов физлиц (в т.ч. ФОП) в октябре, млн грн
|
Приватбанк
|
-3?095,4
|
Укрэксимбанк
|
-404,8
|
ОТП Банк
|
-137,6
|
Райффайзен Банк
|
-106,5
|
«Банк ?»
|
-94,6
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ и ФГВФЛ
Предыстория
По данным НБУ, номинальный объем средств населения в банках за октябрь увеличился на 1,1 млрд — 689,6 млрд грн.
За октябрь официальный курс гривны к доллару укрепился с 26,62 до 26,28 грн/$, то есть на 34 копейки. Это привело к автоматическому сокращению гривневого эквивалента портфеля примерно на 3,5 млрд грн из-за уценки валютной составляющей.
Таким образом, реальный прирост средств физлиц в октябре можно оценить в 4,5 млрд грн.