Мир рискует столкнуться с цифровой «Берлинской стеной». Потери могут достичь 6% глобального ВВП — глава МВФ
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила законодателей о риске «раздробления» цифровой экономики, способного снизить объемы глобального производства на 6% за следующее десятилетие,
Мир может скоро столкнуться с «цифровой Берлинской стеной» — ситуацией, когда США, ЕС и Китай будут пользоваться несовместимыми между собой технологическими стандартами, предупредила Георгиева.
Такая «расщепленная» цифровая экономика может заставить бедные страны «выбирать сторону» и приведет к более высоким ценам и сокращению инноваций. По оценкам МВФ, в этом случае глобальный ВВП упадет на 3-6%. Такой сценарий еще более закрепит доминирование нынешних технологических гигантов и сделает конкуренцию со стороны малых инновационных компаний более сложной.
Кроме того, Георгиева предупредила, что тенденция на уменьшение конкуренции, наблюдавшаяся во время пандемии, может снизить уровень ВВП развитых экономик на 1% в среднесрочной перспективе.
Она рекомендовала правительствам:
-
усилить контроль за слиянием и поглощением;
-
ослабить ограничения на рынке труда, снижающие мобильность рабочей силы;
-
улучшить правила, касающиеся переносимости и взаимодействия данных в цифровой экономике.