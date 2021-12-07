Мир рискует столкнуться с цифровой «Берлинской стеной». Потери могут достичь 6% глобального ВВП — глава МВФ

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила законодателей о риске «раздробления» цифровой экономики, способного снизить объемы глобального производства на 6% за следующее десятилетие, пишет Bloomberg.

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Мир может скоро столкнуться с «цифровой Берлинской стеной» — ситуацией, когда США , ЕС и Китай будут пользоваться несовместимыми между собой технологическими стандартами, предупредила Георгиева.

Такая «расщепленная» цифровая экономика может заставить бедные страны «выбирать сторону» и приведет к более высоким ценам и сокращению инноваций. По оценкам МВФ , в этом случае глобальный ВВП упадет на 3-6%. Такой сценарий еще более закрепит доминирование нынешних технологических гигантов и сделает конкуренцию со стороны малых инновационных компаний более сложной.

Кроме того, Георгиева предупредила, что тенденция на уменьшение конкуренции, наблюдавшаяся во время пандемии, может снизить уровень ВВП развитых экономик на 1% в среднесрочной перспективе.

Она рекомендовала правительствам: