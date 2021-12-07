Мир рискует столкнуться с цифровой «Берлинской стеной». Потери могут достичь 6% глобального ВВП — глава МВФ

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила законодателей о риске «раздробления» цифровой экономики, способного снизить объемы глобального производства на 6% за следующее десятилетие, пишет Bloomberg.

Мир рискует столкнуться с цифровой «Берлинской стеной». Потери могут достичь 6% глобального ВВП — глава МВФ
Фото: Daniel Leal/AFP/Getty Images

Мир может скоро столкнуться с «цифровой Берлинской стеной» — ситуацией, когда США, ЕС и Китай будут пользоваться несовместимыми между собой технологическими стандартами, предупредила Георгиева.

Такая «расщепленная» цифровая экономика может заставить бедные страны «выбирать сторону» и приведет к более высоким ценам и сокращению инноваций. По оценкам МВФ, в этом случае глобальный ВВП упадет на 3-6%. Такой сценарий еще более закрепит доминирование нынешних технологических гигантов и сделает конкуренцию со стороны малых инновационных компаний более сложной.

Кроме того, Георгиева предупредила, что тенденция на уменьшение конкуренции, наблюдавшаяся во время пандемии, может снизить уровень ВВП развитых экономик на 1% в среднесрочной перспективе.

Она рекомендовала правительствам:

  • усилить контроль за слиянием и поглощением;

  • ослабить ограничения на рынке труда, снижающие мобильность рабочей силы;

  • улучшить правила, касающиеся переносимости и взаимодействия данных в цифровой экономике.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинациюВ Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
Налог на дорогостоящие покупки в УкраинеНалог на дорогостоящие покупки в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 годаУкраинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 года
Кассовые аппараты могут опять отменить: в парламенте уже готов законопроектКассовые аппараты могут опять отменить: в парламенте уже готов законопроект
Глава Банка Англии раскритиковал Сальвадор за введение биткоина. На следующий день страна купила еще 100 монетГлава Банка Англии раскритиковал Сальвадор за введение биткоина. На следующий день страна купила еще 100 монет
Потери Украины от запуска "Северного потока-2" составят $1,2 млрд в год, - МВФПотери Украины от запуска "Северного потока-2" составят $1,2 млрд в год, - МВФ
Консорциум японских компаний готовится к тестированию цифровой иеныКонсорциум японских компаний готовится к тестированию цифровой иены
Потери Alibaba. Рыночная капитализация китайского IT-гиганта за год уменьшилась на $344,4 миллиардаПотери Alibaba. Рыночная капитализация китайского IT-гиганта за год уменьшилась на $344,4 миллиарда
ЕБРР и Всемирный банк помогут Украине найти инвестора для одного из крупнейших портовЕБРР и Всемирный банк помогут Украине найти инвестора для одного из крупнейших портов
Налоговая не будет раскрывать тайну деклараций граждан по запросам других структур, - глава ГНСНалоговая не будет раскрывать тайну деклараций граждан по запросам других структур, - глава ГНС
В 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФВ 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФ
В Минфине заговорили о пересмотре макропрогноза. Проект госбюджета-2022 могут изменитьВ Минфине заговорили о пересмотре макропрогноза. Проект госбюджета-2022 могут изменить
Последние новости
Подгружаем последние новости