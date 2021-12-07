В 2021 году более 130 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку

Налоговой скидкой в 2021 году воспользовались 133 тыс граждан — им вернут из бюджета 399,6 млн грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В 2021 году более 130 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку

Средняя сумма, возвращаемая государством, на одного человека составляет 3 тыс грн. В 2020 году этот показатель составил 2,6 тысячи гривен.

Для получения налоговой скидки граждане должны до 31 декабря 2021 включительно подать налоговую декларацию о доходах, полученных в течение прошлого года. Право на получение налоговой скидки не переносится в последующие годы.

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