Аукцион ОВГЗ 7 декабря: что будут предлагать инвесторам

На аукционе ОВГЗ 7 декабря Минфин планирует разместить 7 выпусков облигаций в гривне и 2 в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте министерства.

Фото: Pixabay

Какие бумаги будут предлагать

На момент написания новости, Минфин предлагает следующие выпуски гособлигаций на такие сроки: 203 (первичное размещение), 261, 371, 497, 693, 1057, 1617 дней.

Также на аукционе можно будет приобрести облигации в евро на 92 дня (первичное размещение) и в долларах 197 дней.

Доходность выпусков пока неизвестна.

Следует подчеркнуть, что после консультаций с первичными дилерами, Минфин может снять с аукциона некоторые из выпусков.

Напомним, что на последнем аукционе ОВГЗ 30 ноября Минфин привлек в бюджет 12,7 млрд. грн. Самый большой спрос был сосредоточен на шестимесячных гривневых бумагах.