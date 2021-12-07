ФРС может вдвое ускорить темпы сокращения программы стимулов

На следующей неделе состоится очередная встреча ФРС. На ней чиновники центробанка, вероятно, примут решение вдвое ускорить сокращение стимулов и обсудят поднятие ставки, прогнозирует CNBC.

Комментарии должностных лиц ФРС свидетельствуют, что центробанк, вероятно, вдвое ускорит темп сокращения стимулов — с $15 млрд ежемесячно до $30 млрд. Также на встрече могут начать обсуждать повышение процентной ставки в следующем году и публиковать новые экономические прогнозы.

Пока нет консенсуса по поводу того, когда Федрезерв начнет поднимать ставку. Хотя более быстрое сокращение, в теории, позволит центробанку начать этот процесс уже весной, рынок ожидает, что первое повышение ставки произойдет только летом.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард выразил желание полностью свернуть программу выкупа активов уже в первом квартале 2022 года. Несколько других чиновников открыто заявили, что ФРС может несколько раз поднять ставку за 2022 год, чтобы побороть инфляцию. До того, как сокращение было объявлено в прошлом месяце, центробанк преимущественно избегал прогнозов по поднятию ставки.

На прошлой неделе, выступая перед Конгрессом, глава ФРС Джером Пауэлл поддержал ускорение сворачивания экономических стимулов. Он также резко изменил риторику по поводу инфляции. Глава ФРС предупредил, что новая волна коронавируса может удержать людей от возвращения на работу и усугубить кризис поставок. Предыдущие волны вируса вызывали беспокойство относительно слабого спроса, а не ограниченности предложения.

Экономика восстанавливается на фоне роста инфляции

Значительную роль в изменении позиции ФРС сыграли опубликованные в ноябре экономические данные. Индекс потребительских цен показал самый большой рост за 30 лет, а на рынке труда продолжается дефицит, несмотря на рост зарплаты.

В то же время, после замедления в третьем квартале, экономика США снова восстанавливается быстрыми темпами, что заставляет задавать вопросы о целесообразности программы выкупа активов и нулевой процентной ставки.

Сейчас рынок включает в цену поднятие ставок дважды в течение следующего года. Пауэлл пока даже не попытался убедить рынок, что это предположение — ошибочно.

ФРС пытается дать рынкам по крайней мере несколько месяцев адаптации перед тем, как менять политику. Если центробанк хочет сохранить максимальную гибкость в своих действиях, он должен начать дискуссию о поднятии ставки как можно скорее — может уже на следующей встрече.