В ЕС собираются обновить дизайн банкнот евро

В Европейском союзе планируют обновить дизайн банкнот евро. Процесс завершится в 2024 году после консультаций с гражданами союза. Об этом сообщает Европейский центральный банк.

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Как будут обновлять евро

Сначала будут созданы фокус-группы, которые должны собрать мнения людей со всех уголков Евросоюза . В дальнейшем будет создана тематическая консультативная группа, в которую войдут по одному эксперту каждого государства. Группа предоставит свои наработки в Европейский центральный банк.

Члены консультативной группы уже были назначены ЕЦБ на основе предложений национальных центральных банков еврозоны и представляют разные отрасли, такие как история, естественные и социальные науки, изобразительное искусство и технологии.

«Через 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения», — сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Дизайн банкнот — решение политическое

В центробанке подчеркнули, что дизайн банкнот евро — политически чувствительный вопрос. В типичных изображениях на банкнотах — например, знаменитых поэтов, композиторов или построек — есть риск того, что-то или иное государство почувствует себя недостаточно представленным или недооцененным.