Суд не разрешил банку Хрещатик вернуть лицензию

Верховный суд отменил требование к Нацбанку о возврате лицензии банку Хрещатик. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.

Верховный суд поставил точку

Своим решением Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ, Фонда гарантирования вкладов и ликвидатора банка «Хрещатик» по делу.

Суд упразднил решение Окружного админсуда столицы и постановление Шестого апелляционного админсуда по удовлетворению исковых требований эксакционера банка «КФ «Укрфинком».

Таким образом, было отменено обязательство НБУ вернуть банку Хрещатик банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Также отменено обязательство ФГВ вернуть банку свидетельство участника Фонда и отмену записи нотариуса о прекращении юридического лица ПАО «КБ «Хрещатик» в результате ликвидации.

Во время рассмотрения дела суд применил «антиколомойский» закон, предусматривающий право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но исключающий признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

Предыстория

5 апреля 2016 НБУ признал банк Хрещатик неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

16 мая 2019 г. Верховный суд восстановил юридический факт неплатежеспособности банка «Хрещатик», отменив решение судов трех низших инстанций о противоправности постановления НБУ об отнесении банка Хрещатик к категории неплатежеспособных.

Около 25% акций банка принадлежали Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

В преддверии признания ПАО «КБ «Хрещатик» неплатежеспособным из банка было выведено 2,3 миллиарда гривен путем вложения средств в так называемые «бесценные» бумаги.