Суд не разрешил банку Хрещатик вернуть лицензию

Верховный суд отменил требование к Нацбанку о возврате лицензии банку Хрещатик. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.

Суд не разрешил банку Хрещатик вернуть лицензию

Верховный суд поставил точку

Своим решением Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ, Фонда гарантирования вкладов и ликвидатора банка «Хрещатик» по делу.

Суд упразднил решение Окружного админсуда столицы и постановление Шестого апелляционного админсуда по удовлетворению исковых требований эксакционера банка «КФ «Укрфинком».

Таким образом, было отменено обязательство НБУ вернуть банку Хрещатик банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Также отменено обязательство ФГВ вернуть банку свидетельство участника Фонда и отмену записи нотариуса о прекращении юридического лица ПАО «КБ «Хрещатик» в результате ликвидации.

Во время рассмотрения дела суд применил «антиколомойский» закон, предусматривающий право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но исключающий признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

Предыстория

5 апреля 2016 НБУ признал банк Хрещатик неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

16 мая 2019 г. Верховный суд восстановил юридический факт неплатежеспособности банка «Хрещатик», отменив решение судов трех низших инстанций о противоправности постановления НБУ об отнесении банка Хрещатик к категории неплатежеспособных.

Около 25% акций банка принадлежали Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

В преддверии признания ПАО «КБ «Хрещатик» неплатежеспособным из банка было выведено 2,3 миллиарда гривен путем вложения средств в так называемые «бесценные» бумаги.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинациюВ Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
Налог на дорогостоящие покупки в УкраинеНалог на дорогостоящие покупки в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 годаУкраинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 года
Суд разрешил отсрочить переименование дочки «Сбербанка» в УкраинеСуд разрешил отсрочить переименование дочки «Сбербанка» в Украине
Инсайд возвращается: НБУ разрешил банкам выводить на «свои» финкомпании вдвое больше денегИнсайд возвращается: НБУ разрешил банкам выводить на «свои» финкомпании вдвое больше денег
Нацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 180 миллионовНацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 180 миллионов
Минюст разрешил заключенным пользоваться телефоном и интернетом, но за деньгиМинюст разрешил заключенным пользоваться телефоном и интернетом, но за деньги
Ощадбанку потребуется докапитализация более чем на 6 миллиардов (дополнено)Ощадбанку потребуется докапитализация более чем на 6 миллиардов (дополнено)
Нацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 91 миллионНацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 91 миллион
В Украине разрешили прописывать детей в кредитное жильеВ Украине разрешили прописывать детей в кредитное жилье
АМКУ разрешил "Нафтогазу" взять под контроль "Донецкоблгаз"АМКУ разрешил "Нафтогазу" взять под контроль "Донецкоблгаз"
Киевсовет разрешил снести кинотеатр "Загреб"Киевсовет разрешил снести кинотеатр "Загреб"
Последние новости
Подгружаем последние новости