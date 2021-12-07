На госпитализацию больных с COVID-19 потратят почти 15 млрд. грн. вместо 9 млрд. запланированных

По состоянию на ноябрь, на медгарантии для пациентов с вирусом было израсходовано 10,2 млрд грн.

До конца года объем бюджетных расходов на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре в 2021 году составит около 14,8 млрд. грн. вместо 9 млрд. грн., которые были заложены в начале года.

Как сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на официальный ответ Национальной службы здоровья Украины, по состоянию на ноябрь, на направление расходов на медгарантии для пациентов с COVID-19 уже было израсходовано 10,2 млрд грн.

Так, в начале этого года Министерство здравоохранения для обеспечения реализации пакетов медгарантий для больных COVID-19 в бюджетном паспорте предусмотрело 9 млрд. грн. Средства планировалось потратить для около 258 тыс. госпитализированных лиц с коронавирусом.

Как сообщили в НСЗУ, в 2021 году после внесенных изменений в бюджет по этому направлению ожидаемый объем расходов составляет 14,8 млрд грн, а количество пациентов, воспользовавшихся этим пакетом медгарантий на ноябрь, составляет 471 тыс человек. То есть почти вдвое больше, чем было запланировано в начале года.

Средства реализуются НСЗУ по бюджетной программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на 2021 год, которая содержит направление расходов на лечение больных COVID-19 в стационаре.

В показателях бюджетной программы заложено, что расходы на лечение одного больного COVID-19 в стационаре в 2021 году составляют в среднем 35 тыс грн. В то же время, по расчетам аналитиков StateWatch, в этом году средняя стоимость полного курса вакцинации для одного человека составляет около 552 грн.

Фото: statewatch.org.ua

Согласно данным Минздрава, 91,1% госпитализированных были не вакцинированы ни одной дозой. Оцененный Национальной академией наук Украины расчетный уровень эффективности использованных в Украине вакцин составляет 87% при полной вакцинации и 67% при вакцинации одной дозой двудозной вакцины.

В то же время уровень защиты от реанимирования (основного звена расхода средств, предусмотренных на лечение) и возникновения осложнений превышает 95% при полной вакцинации независимо от производителя и типа вакцины.

Поэтому эксперты StateWatch отмечают необходимость правительства перераспределить средства государственного бюджета для обеспечения уровня вакцинации населения Украины не менее 70%. Эксперты считают, что такой подход к борьбе с пандемией не только будет способствовать созданию коллективного иммунитета против COVID-19, но и позволит в десять раз уменьшить расходы бюджетных средств на лечение пациентов с COVID-19, а в дальнейшем перераспределить эти средства на оказание медицинской помощи больным с другими тяжелыми заболеваниями.

Напомним, ранее StateWatch сообщала о том, что Минздрав уже израсходовал 81% средств, предусмотренных на вакцинацию населения Украины от COVID-19 в 2021 году.