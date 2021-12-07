Новый налог на землю: дачников и аграриев освободят от уплаты средств за свои огороды

Новые изменения в Налоговый кодекс предусматривают минимальные налоговые обязательства для собственников земельных участков, чтобы постепенно вывести из тени сельскохозяйственную деятельность. От уплаты новых налогов освободят тех аграриев, которые возделывают землю, продают урожай и официально платят все налоги, а также дачников, которые обрабатывают небольшие приусадебные участки.

Новый налог на землю: кого освободят от уплаты средств за свои огороды

Народный депутат Лариса Билозир прокомментировала ресурсный законопроект и новые денежные сборы с аграриев. Так, по ее словам, за огороды, приусадебные участки и дачи не нужно будет платить дополнительные налоги. Людям, которые предоставляют свою землю в аренду аграриям, и те добросовестно платят все налоги, также не стоит волноваться.

Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые уплачивают с 1 га менее 1100 грн налогов.

В расчет минимального обязательства входят:

  • налог на землю;
  • налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;
  • налог на доходы физических лиц;
  • военный сбор с зарплаты наемных работников.
Новый налог на землю: кого освободят от уплаты средств за свои огороды

Если уплаченная сумма меньше указанного обязательства, то арендодателю нужно доплатить в бюджет недостающую сумму. Это коснется тех, кто арендует землю без официального оформления, а на сегодняшний день в тени находится аренда 8 млн га.

"Люди, сдающие свою землю в аренду неофициально, получат платежки с минимальным налоговым обязательством, но затем придут к своему арендатору, которому придется заплатить за них. И чтобы в следующем году не получать наличные деньги, ему будет лучше оформить официальную аренду", – добавила Билозир.

Ранее украинцам, имеющих во владении или пользовании земельные наделы, напомнили, какой налог на землю они должны уплатить до конца года.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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