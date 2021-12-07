Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 года

Плательщики налогов в Украине в конце года могут вернуть часть уплаченных средств. Для этого нужно написать заявление в налоговую по месту регистрации, и деньги в течение 60 дней поступят на банковскую карту налогоплательщика.

Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту: какую сумму можно получить до конца 2021 года

В Налоговом кодексе предусмотрено, что получить обратно часть денег от уплаты налогов могут граждане Украины, которые официально трудоустроенные (платят налоги из зарплаты) и в течение года потратили часть своих средств на образование, ипотеку, покупку авто на биологическом топливе, страховку, либо благотворительность.

Чтобы рассчитать, сколько можно вернуть из госсбюджета, нужно потраченную за год сумму умножить на 18%. При этом нужно учесть, что нельзя вернуть больше, чем заплатил налогоплательщик (из расчета 18% от белой зарплаты в месяц).

Для получения денег нужно написать заявление в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и предоставить документ, который подтверждает расходы.

После рассмотрения заявления налоговой деньги поступят на счет в течение двух месяцев.

Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту: какую сумму можно получить до конца 2021 года

В Украине ужесточились проверки налогоплательщиков, их доходы и расходы будут тщательно сверять. Тем гражданам, кто не сможет объяснить, каким образом их расходы превышают полученные ими доходы, будут вынуждены заплатить почти 20-процентный налог со своих расходов. Для этого специально создадут подразделение ГНС, которое будет заниматься выборочной проверкой таких граждан.

Налоговая амнистия дает возможность всем украинцам, имеющим незадекларированные доходы, легализовать их через уплату 5%-го налога со своих активов. Тот, кто не захочет воспользоваться предоставленной возможностью, рискует стать объектом пристального внимания налоговиков.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели новый налог на продажу квартир.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинациюВ Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
Налог на дорогостоящие покупки в УкраинеНалог на дорогостоящие покупки в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривенВ 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен
С начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУС начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУ
Кассовые аппараты могут опять отменить: в парламенте уже готов законопроектКассовые аппараты могут опять отменить: в парламенте уже готов законопроект
Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — ОпендатаботНалоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот
Инсайдеры продали акции в 2021 году на рекордную суммуИнсайдеры продали акции в 2021 году на рекордную сумму
ФРС поднимет ставку шесть раз за следующие два года — стратегФРС поднимет ставку шесть раз за следующие два года — стратег
«NFT» стало словом года по версии Collins English Dictionary«NFT» стало словом года по версии Collins English Dictionary
Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — МинэкономикиУкраина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — Минэкономики
Нафтогаз с нового года переводит всех пользователей годового тарифа на другой тарифный планНафтогаз с нового года переводит всех пользователей годового тарифа на другой тарифный план
Акции компании из Индонезии выросли на 10000%: это было самое успешное IPO года — BloombergАкции компании из Индонезии выросли на 10000%: это было самое успешное IPO года — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости