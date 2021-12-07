Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 года

Плательщики налогов в Украине в конце года могут вернуть часть уплаченных средств. Для этого нужно написать заявление в налоговую по месту регистрации, и деньги в течение 60 дней поступят на банковскую карту налогоплательщика.

В Налоговом кодексе предусмотрено, что получить обратно часть денег от уплаты налогов могут граждане Украины, которые официально трудоустроенные (платят налоги из зарплаты) и в течение года потратили часть своих средств на образование, ипотеку, покупку авто на биологическом топливе, страховку, либо благотворительность.

Чтобы рассчитать, сколько можно вернуть из госсбюджета, нужно потраченную за год сумму умножить на 18%. При этом нужно учесть, что нельзя вернуть больше, чем заплатил налогоплательщик (из расчета 18% от белой зарплаты в месяц).

Для получения денег нужно написать заявление в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и предоставить документ, который подтверждает расходы.

После рассмотрения заявления налоговой деньги поступят на счет в течение двух месяцев.

В Украине ужесточились проверки налогоплательщиков, их доходы и расходы будут тщательно сверять. Тем гражданам, кто не сможет объяснить, каким образом их расходы превышают полученные ими доходы, будут вынуждены заплатить почти 20-процентный налог со своих расходов. Для этого специально создадут подразделение ГНС, которое будет заниматься выборочной проверкой таких граждан.

Налоговая амнистия дает возможность всем украинцам, имеющим незадекларированные доходы, легализовать их через уплату 5%-го налога со своих активов. Тот, кто не захочет воспользоваться предоставленной возможностью, рискует стать объектом пристального внимания налоговиков.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели новый налог на продажу квартир.