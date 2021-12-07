Первые выплаты по экономическому паспорту ожидаются в 2036 году, они будут на уровне $10 тыс. – ОП

Средства по экономическому паспорту смогут получать украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года. Первые выплаты ожидаются в 2036 году, они будут на уровне 10 тысяч долларов США .

Об этом в эфире телеканала "ДОМ" сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он напомнил, что средства будут выделяться из Фонда будущих поколений, который будет наполняться с ренты за разработку недр.

"К рентной плате, начиная с 35%, ежегодно будет прибавляться 5%. Вот через год это уже будет 40%, потом 45% и так далее. И так до 70% всей платы за использование недр будет поступать в этот Фонд будущих поколений, который называется экономическим паспортом украинца", – объяснил Устенко.

При этом для наполнения фонда будут использоваться ренты по использованию трех видов недр. Первый источник – полезные ископаемые, второй – рента за добычу газа, третий – нефти.

Накопления в Фонде будут идти на каждого ребенка, который родился в Украине, начиная с 1 января 2019 года. Средства начнут формироваться со следующего года, как только будет создан фонд.

"Сначала это будут две минимальные заработные платы на каждого родившегося украинца. Это уже в течение следующего года. То есть свыше 7 тыс. грн. И вот с рождения до 18 лет средства будут накапливаться", – уточнил Устенко.

При этом фонд не просто накопительный. Его средства будут инвестироваться, чтобы увеличивать активы через инвестиционный доход.

"Позиция президента была более чем жесткой относительно того, что деньги, которые есть в этом фонде, должны перекрывать инфляцию и давать дополнительный прирост. Дополнительную "дельту" можно будет получить из вложений в ценные бумаги государства Украина, то есть суверенные ценные бумаги, имеющие наименьший уровень риска или нулевой риск в наших условиях в привязке к нашей экономике", – рассказал экономист.

"Если проанализировать денежные потоки, то легко можно подсчитать, что через 18 лет мы говорим с вами о сумме как минимум 10 тыс. долларов. Там есть разные расчеты в зависимости от того, какой ты ставишь дисконтный коэффициент... Кроме того, суммы могут быть разные. Поскольку они зависят от ренты за полезные ископаемые. А каждый год разные рентные платежи. И они будут распределяться между детьми, которые родились в том году, когда начислен этот рентный платеж", - уточнил Устенко.

При этом начисление и отчетность по личным счетам детей будут прозрачны и доступны для анализа их родителям.

Кроме того, есть ограничения по использованию этих средств. При достижении 18-летнего возраста деньги экономического паспорта можно будет использовать на образование, жилье, пенсию и лечение.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 декабря заявил, что намерен предложить Раде принять законопроект об экономическом паспорте. Идея президента состоит в том, что дети будут иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недр, земли и т.п.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления в качестве собственного стартового капитала.

6 декабря Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об экономическом паспорте", предусматривающий создание Фонда будущих поколений.