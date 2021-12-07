Укрпочта может вытеснить с рынка финансовых услуг Сбербанк и ПриватБанк

Компания Укрпочта установила в Украине более 4 тысяч терминалов с платежной системой POS. Через эти терминалы держатели карт VISA и MasterCard могут совершить любую финансовую операцию.

Укрпочта грозится вытеснить из провинции Ощадбанк и ПриватБанк

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" активно расширяет спектр своих услуг. Помимо чисто почтовых услуг она еще и доставляет пенсию жителям отдаленных уголков и отчасти выполняет социальные функции. А теперь компания пошла дальше по пути диверсификации и решила овладеть еще и банковской сферой.

Сумма перевода имеет ограничение – 4999 гривен на одну финансовую операцию. Впрочем, сельские люди редко оперируют большими деньгами. Да и при необходимости можно провести не одну транзакцию.

Укрпочта устанавливает свои терминалы в тех местах, куда не доходит ни один украинский банк, включая и государственные банки – ПриватБанк и Ощадбанк. Таким образом, во многих регионах Украины со временем Укрпочта может вытеснить банковские учреждения.

Укрпочта грозится вытеснить из провинции Ощадбанк и ПриватБанк

Укрпочта недавно заявила, что намерена приобрести небольшой банк, чтобы предоставлять финансовые услуги пенсионерам и не только им. В то же время, она устанавливает свои терминалы в населенных пунктах, где нет почтовых отделений и никогда не было никаких банковских отделений.

В компании считают, что такие терминалы, с помощью которых люди смогут снять деньги, сделать необходимые денежные переводы или оплатить другие платежи, могут быть весьма полезны для сельских жителей. Ведь с помощью этих терминалов люди смогут получить банковские услуги по месту жительства. Для этого им не нужно будет тратить целый день, чтобы добраться до города и затем вернуться домой.

Конечно, ни ПриватБанк, ни Ощадбанк не будут открывать в селах своих отделений и не будут устанавливать терминалы. Следовательно, "битву" за сельских жителей, а их сейчас в Украине насчитывается 12-14 миллионов, банки проиграли Укрпочте.

Напомним, с 1 декабря Укрпочта повысила тарифы на свои услуги. Но при этом некоторые почтовые услуги оставили бесплатными.


Марченко Любов, Тудей

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