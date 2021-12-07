В 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен

За три квартала этого года в кредит выдано на 261 млн гривен больше, чем за весь прошлый год.

В 2021 году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен

За первые три квартала 2021 года украинскими микрофинансовыми организациями (МФО) было выдано быстрых кредитов на сумму 49 млрд грн. Это на 261 млн больше, чем за весь 2020 год, когда общая сумма составила 48,7 млрд. грн.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.

Как отмечается, количество выданных в Украине кредитов растет из года в год. В 2019-м ежемесячно в среднем выдавали 982,5 тыс. кредитов, в 2020-м – 1 млн кредитов, а в 2021-м выдано уже 1,2 млн кредитов. То есть против предыдущего года среднемесячное количество оформленных кредитных договоров выросло на 20%.

С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 11% - с 4059 грн до 4515 грн.

Чаще всего украинцы берут кредиты онлайн: 85% микрокредитных договоров оформляются ими дистанционно – через интернет.

"Ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациями увеличивается - общая сумма долга за 9 месяцев 2021-го выросла на 5%. На данный момент украинцы провинились МФО 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам", - сказано в сообщении.

В начале 2021 года вступили в силу изменения в закон о кредитовании, влияющие на сферу микрокредитных денежных организаций. Так, размер суммы штрафов и пени не может быть больше двух размеров полученной человеком суммы, если кредит больше 1 минимальной заработной платы (6 тыс. грн с 1 января 2021 года).

Правда, это правило не распространяется на кредиты поменьше. Здесь по-прежнему действует общая норма – размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита.

Участники рынка еще зимой выразили мнение, что эти изменения не будут оказывать существенного влияния на количество выдаваемых кредитов.

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