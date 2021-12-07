У сети АЗС Glusco сменился владелец

Израильский бизнесмен Нисан Моисеев продал швейцарскую компанию Glusco Energy S.A., владеющую более 100 автозаправочными станциями и четырьмя нефтебазами в Украине, греческому предпринимателю Димитриосу Анифантакису.

Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 6 декабря.

Соглашение было заключено в конце октября, его сумма не разглашается.

"Новый владелец сети АЗС Glusco является гражданином Греции и работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами уже более 30 лет. Он занимал руководящие должности высшего уровня в таких компаниях как: Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas и др. Сейчас господин Анифантакис является членом совета директоров Motor Oil Hellas, крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы, которая владеет одним из самых современных НПЗ в мире и около 1500 АЗС в Греции и за рубежом. Кроме того, Димитриос управляет собственным широким портфелем компаний в энергетическом бизнесе и в сфере недвижимости как в своей стране, так и за ее пределами", - сказано в сообщении.

Анифантакис женат на украинке и имеет с ней троих сыновей.

Напомним, что сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, неформально связываемого с Виктором Медведчуком.

Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает. Политик также отрицает связь с бизнесом Моисеева.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма, а 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба устроили масштабную спецоперацию на заправках и нефтебазах Glusco.

Заправки Glusco тогда начали продавать только газ, без бензина и дизтоплива. В конце лета Glusco, чтобы выжить, начала сдавать АЗС в аренду другим сетям: F+, WOG, KLO, "БРСМ-Нефть", Ultra.