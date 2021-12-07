НБУ наказал два банка за нарушение финмониторинга и валютного надзора

НБУ в ноябре наказал А-Банк и Аккордбанк за нарушение финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ наказал два банка за нарушение финмониторинга и валютного надзора

Нацбанк применил меры влияния к А-Банку — письменное предупреждение за предоставление ложной информации о финмониторинге и за то, что дали свой ответ с опозданием.

Аккордбанк получил также письменное предупреждение и штраф 17 тыс грн. Перечень нарушений этого банка значительно больше:

  • В банке применялся рискованный подход в работе и не было обеспечено должное управление рисками.
  • Были обнаружены нарушения в сфере финмониторинга.
  • Не были должным образом проверены клиенты, являющиеся «политически значимыми лицами».
  • В банке верифицировали документ, который был недействителен.

Штраф был выписан за то, что банк не предоставил информацию о валютных операциях по переводу средств в иностранной валюте и гривне по операциям с нерезидентами.

Также НБУ принял меры влияния к 5 небанковским финансовым учреждениям:

  • ООО «ФК «Инвест-финанс»
  • ООО «Перестраховой брокераж»
  • ООО «ФК «Валекс-Инвест»
  • ООО «ПФГ», ООО «ФК «Монтале»

Напомним, что в октябре НБУ наказал БТА-Банк и Сбербанк.

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