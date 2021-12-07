НБУ наказал два банка за нарушение финмониторинга и валютного надзора

НБУ в ноябре наказал А-Банк и Аккордбанк за нарушение финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк применил меры влияния к А-Банку — письменное предупреждение за предоставление ложной информации о финмониторинге и за то, что дали свой ответ с опозданием.

Аккордбанк получил также письменное предупреждение и штраф 17 тыс грн. Перечень нарушений этого банка значительно больше:

В банке применялся рискованный подход в работе и не было обеспечено должное управление рисками.

Были обнаружены нарушения в сфере финмониторинга.

Не были должным образом проверены клиенты, являющиеся «политически значимыми лицами».

В банке верифицировали документ, который был недействителен.

Штраф был выписан за то, что банк не предоставил информацию о валютных операциях по переводу средств в иностранной валюте и гривне по операциям с нерезидентами.

Также НБУ принял меры влияния к 5 небанковским финансовым учреждениям:

ООО «ФК «Инвест-финанс»

ООО «Перестраховой брокераж»

ООО «ФК «Валекс-Инвест»

ООО «ПФГ», ООО «ФК «Монтале»

Напомним, что в октябре НБУ наказал БТА-Банк и Сбербанк.