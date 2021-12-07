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2021-12-07
НБУ наказал два банка за нарушение финмониторинга и валютного надзора
НБУ в ноябре наказал А-Банк и Аккордбанк за нарушение финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает
Нацбанк применил меры влияния к А-Банку — письменное предупреждение за предоставление ложной информации о финмониторинге и за то, что дали свой ответ с опозданием.
Аккордбанк получил также письменное предупреждение и штраф 17 тыс грн. Перечень нарушений этого банка значительно больше:
- В банке применялся рискованный подход в работе и не было обеспечено должное управление рисками.
- Были обнаружены нарушения в сфере финмониторинга.
- Не были должным образом проверены клиенты, являющиеся «политически значимыми лицами».
- В банке верифицировали документ, который был недействителен.
Штраф был выписан за то, что банк не предоставил информацию о валютных операциях по переводу средств в иностранной валюте и гривне по операциям с нерезидентами.
Также НБУ принял меры влияния к 5 небанковским финансовым учреждениям:
- ООО «ФК «Инвест-финанс»
- ООО «Перестраховой брокераж»
- ООО «ФК «Валекс-Инвест»
- ООО «ПФГ», ООО «ФК «Монтале»
Напомним, что в октябре НБУ наказал БТА-Банк и Сбербанк.