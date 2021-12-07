Тариф на отопление для киевлян, проживающих в многоэтажках, будет ниже

В Киеве снизили тариф на отопление для жителей многоэтажек. Меньше платить за тепло будут жители 452 столичных домов. Стоимость гигакалории стала для них ниже примерно на четверть суммы.

Решение о снижении тарифов принял Киевский горсовет. Оно будет касаться жителей тех домов, которые до сих пор не заключили договоров о предоставлении коммунальных услуг и вынуждены намного переплачивать за тепло.

Отныне стоимость одной гигакалории тепла для жителей этих многоэтажек будет составлять 1654,1 гривны. При этом ранее им приходилось платить за гигакалорию от 2 099,52 грн до 2 381,54 грн (в среднем 2 240,53 грн).

Жители многих этих домов вынуждены платить завышенные цены по тарифам на тепло из-за бюрократических проволочек, которые тормозят им заключение договоров с коммунальщикам.

Поэтому власть решила пойти им навстречу и снизить тариф на тепло до уровня прошлого отопительного сезона. То есть, теперь стоимость гигакалории будет для них по 1654,1 гривны, а не по 2240,53, как было до этого. При этом предприятию "Киевтеплоэнгерго", которое понесет из-за этого потери, будут компенсированы деньги из городского бюджета.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал в Украине большую программу по термомодернизации многоквартирных домов. Благодаря реализации этой программы жители многоэтажек смогут платить за тепло вдвое меньше.