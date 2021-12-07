Фонд известного инвестора Кэти Вуд за неделю упал на 12%

Эта неделя оказалась крайне неудачной для Ark Innovation, «флагманского» фонда инвестора Кэти Вуд. К моменту закрытия биржи, все акции, которые держит фонд, за двумя исключениями, оказались в «медвежьем» рынке, пишет CNBC.

Фото: cnbc.com

За одну неделю основной ETF Вуд, который торгуется под тикером ARKK, упал на 12,6%, показав худший результат с февраля этого года. В одну только пятницу Ark Innovation упал на 5,5%.

Актив, упавший в цене на 20% и более, по сравнению с недавними максимумами, считается вошедшим в «медвежий» рынок.

Из всех акций, которыми владеет фонд, только Trimble и Tesla удалось его избежать, но даже они упали, по сравнению со своим 52-недельным максимумом, на 12% и 17% соответственно. В то же время Berkeley Lights, Proto Labs и Skillz — все торгуются на 80% ниже своего 12-месячного рекорда.

Вуд сохраняет оптимизм

Однако Вуд уверена в правильности своей стратегии. Она фокусируется на «прорывных инновациях» в пяти отраслях: секвенирование ДНК, робототехника, хранение энергии, искусственный интеллект и блокчейн-технологии.

Инвестор утверждает, что за следующие 5 лет ее фонд вырастет в четыре раза, добавив, что следующий год станет «лучшим периодом для инноваций, которые мы когда-либо наблюдали».

Что такое Ark Innovation

ARK Innovation — «флагманский» инновационный ETF Кэти Вуд, ориентирующийся на высокотехнологичные компании. За последние пять лет ARK Invest зафиксировал среднегодовую доходность в почти 45%, сделав свою основательницу звездой Уолл-Стрит

В то же время этот год оказался неудачным для фонда. Так, в третьем квартале ARK Innovation стал рекордсменом по оттоку капитала: к концу сентября из него было выведено $1,97 млрд.