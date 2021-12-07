Новая почта вырубает лес под Киевом ради постройки нового терминала

Новая почта устроила вблизи столицы настоящий лесоповал. Компания уничтожает сосновый лес, на месте которого будет построен аэродром для ее беспилотников. Очевидцы вырубки говорят, что процесс продвигается быстрыми темпами, и вскоре на месте соснового леса останутся лишь сосновые пни.

Работы ведутся в районе села Пролиски, расположенного в десяти километрах от Киева , на обочине Бориспольской трассы. Поэтому все, кто проезжает трассой, могут видеть, как пресловутый технический прогресс, буквально с каждым часом, все более теснит природу. Очевидцы говорят, что под бензопилу идут не только молодые деревья, но и старые корабельные сосны, которые здесь тянулись к небу не один десяток лет.

Компания Новая почта намерена построить на этой территории огромный сортировочный терминал и рядом с ним взлетно-посадочную полосу для своих беспилотников.

Этот объект разместится на площади около 20 гектаров. И значительную часть территории, которая запланирована под терминал, ныне занимает сосновый лес. Вот именно его вырубку, которую на НП называют, "подготовительными работами", и затеяли вдоль Бориспольской трассы.

Очевидцы возмущены масштабами вандализма и пишут об этом в соцсетях. Многие говорят, что после увиденного откажутся услуг Новой почты и предлагают бойкотировать почтового оператора другим людям.

При этом Новая почта не отрицает, что это именно она проводит вырубку леса. В компании заявили, что у них "есть лесорубный билет, выданный компании-владельцу участка. Он позволяет на законных основаниях осуществлять заготовку древесины во время проведения вырубки".

Поэтому очевидно, что попытки общественности что-либо спасти будут безуспешными. Впрочем, вскоре и спасать уже будет нечего. Лесорубы продвигаются с каждым часом, оставляя на месте сосен лишь пни.



Кстати, первую очередь нового сортировочного терминала планируют запустить уже в следующем году. На строительство этого объекта выделено 1 миллиард гривен. А где большие деньги, там нет преград.

Впрочем, в Новой почте заявляют, что полностью заплатили в бюджет стоимость зеленых насаждений, которые будут ими уничтожены. А кроме того, компания организует высадку новых участков леса взамен уничтоженных.

Напомним, недавно Новая почта совершила уже второй тестовый полет БПЛА с посылками на борту. Полет прошел удачно. Поэтому компания намерена серьезно развивать это направление, чтобы увеличить скорость доставки посылок в самые отдаленные уголки Украины.