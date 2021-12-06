Госбанки не удастся продать с прибылью — инвестбанкир

Государство не сможет продать банки по цене, большей, чем в них было инвестировано. Поэтому следует принять политическое решение — защитить исполнителей приватизации от уголовного преследования за растрату государственных средств. Такое мнение высказал Сергей Будкин, соучредитель и управляющий партнер FinPoint во время недавнего круглого стола.

Госбанки не удастся продать с прибылью — инвестбанкир

Покупают мелкие розничные

По словам инвестбанкира, в настоящее время наблюдается спрос инвесторов на небольшие розничные банки и банковские лицензии. На крупные универсальные банки спрос невелик во всем мире.

Соорганизатор дискуссии Евгений Дубогрыз из CASE Ukraine посчитал, что за последние двенадцать лет государство израсходовало на государственные банки более 370 млрд грн.

При этом ежегодные расходы на банки со стороны государства в 2021—2027 годах будут составлять 17 млрд грн только в виде процентов по ОВГЗ, которыми они капитализированы.

Продавать немедленно

Аналитик считает: лучше продавать госбанки как можно скорее, пока есть спрос. Такое мнение разделяет Александр Паращий из Concorde Capital. По его словам, не стоит ждать 2025 г., можно начинать продавать уже в следующем! Потому что госбанки больше готовы к приватизации, чем другие госпредприятия.

В свою очередь, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук констатировал ослабление рыночных позиций госбанков. По словам чиновника, их доля в чистых активах системы впервые с 2016 г. упала ниже 50%. Он напомнил, что стратегия предполагает сокращение доли государства до 25% в 2025 году.

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