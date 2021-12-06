Смена риторики ФРС может стать «катастрофой для рисковых активов» — эксперт

Отказ главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла от термина «переходная» для описания инфляции может оказать неожиданный негативный эффект на рисковые активы. Об этом в интервью CNBC сообщил Коул Смид, президент и портфельный менеджер Smead Capital Management

ФРС много месяцев убеждала, что рекордная за почти три десятилетия инфляция — «переходная». Однако в начале этой недели Пауэлл удивил рынки, посоветовав американским законодателям «…отказаться от этого слова и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду».

Инфляция уже несколько месяцев последовательно превышает установленные центробанком целевые показатели. Это заставило многих аналитиков ожидать, что центробанки перейдут к жесткой монетарной политике раньше, чем ожидали рынки.

Рисковые активы ждет катастрофа

Смид приравнял комментарий Пауэлла к признанию вины и предположил, что потенциальные эффекты, которые оно будет иметь на политику ФРС и цену активов, остаются недооцененными рынком.

Он также предположил, что падение многих акций в последние дни вызвано не столько омикроном, сколько страхом, что Федрезерв ошибается.

Смид считает, что американские потребители находятся под «невероятным инфляционным давлением». По его мнению, реальная доходность — процентные ставки, скорректированные с учетом инфляции, представляющие реальную стоимость капитала для заемщиков и действительную доходность для кредиторов или инвесторов — начнет расти, если ФРС перейдет к более жесткой политике.

Эксперт прогнозирует, что это станет катастрофой для рисковых активов.

Рынок недооценивает будущий рост

Однако не все согласны со Смидом. Аналитик JPMorgan Мислав Матейка считает, что Федрезерв просто дает себе пространство для маневра, сохраняя ликвидность как опцию, при этом ускоряя сокращение программы выкупа активов, чтобы убедиться, что он не отстает от тенденции.

По его словам, пессимистический прогноз основан на предположении, что центробанк будет полностью фокусироваться на борьбе с инфляцией, даже ценой экономического роста. Однако такое редко случается в развитых экономиках, считает аналитик.

Прогноз JPMorgan по поводу инфляции предполагает, что она достигнет наивысших значений уже в первой половине 2022 года. .

«Следовательно, через три-шесть месяцев, встанет вопрос: „Стоит ли ФРС проводить еще более жесткую политику, чем ту, к которой рынок уже подготовился?“ А рынок уже включил в цену три повышения процентной ставки за следующий год», — прогнозирует Матейко.

JPMorgan ожидает, что экономический рост в 2022 превзойдет консенсусный прогноз. Кроме того, беспокойство рынка уже включено в цену, о чем свидетельствуют сглаживание кривых доходности.