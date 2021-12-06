Смена риторики ФРС может стать «катастрофой для рисковых активов» — эксперт

Отказ главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла от термина «переходная» для описания инфляции может оказать неожиданный негативный эффект на рисковые активы. Об этом в интервью CNBC сообщил Коул Смид, президент и портфельный менеджер Smead Capital Management

Смена риторики ФРС может стать «катастрофой для рисковых активов» — эксперт

ФРС много месяцев убеждала, что рекордная за почти три десятилетия инфляция — «переходная». Однако в начале этой недели Пауэлл удивил рынки, посоветовав американским законодателям «…отказаться от этого слова и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду».

Инфляция уже несколько месяцев последовательно превышает установленные центробанком целевые показатели. Это заставило многих аналитиков ожидать, что центробанки перейдут к жесткой монетарной политике раньше, чем ожидали рынки.

Рисковые активы ждет катастрофа

Смид приравнял комментарий Пауэлла к признанию вины и предположил, что потенциальные эффекты, которые оно будет иметь на политику ФРС и цену активов, остаются недооцененными рынком.

Он также предположил, что падение многих акций в последние дни вызвано не столько омикроном, сколько страхом, что Федрезерв ошибается.

Смид считает, что американские потребители находятся под «невероятным инфляционным давлением». По его мнению, реальная доходность — процентные ставки, скорректированные с учетом инфляции, представляющие реальную стоимость капитала для заемщиков и действительную доходность для кредиторов или инвесторов — начнет расти, если ФРС перейдет к более жесткой политике.

Эксперт прогнозирует, что это станет катастрофой для рисковых активов.

Рынок недооценивает будущий рост

Однако не все согласны со Смидом. Аналитик JPMorgan Мислав Матейка считает, что Федрезерв просто дает себе пространство для маневра, сохраняя ликвидность как опцию, при этом ускоряя сокращение программы выкупа активов, чтобы убедиться, что он не отстает от тенденции.

По его словам, пессимистический прогноз основан на предположении, что центробанк будет полностью фокусироваться на борьбе с инфляцией, даже ценой экономического роста. Однако такое редко случается в развитых экономиках, считает аналитик.

Прогноз JPMorgan по поводу инфляции предполагает, что она достигнет наивысших значений уже в первой половине 2022 года. .

«Следовательно, через три-шесть месяцев, встанет вопрос: „Стоит ли ФРС проводить еще более жесткую политику, чем ту, к которой рынок уже подготовился?“ А рынок уже включил в цену три повышения процентной ставки за следующий год», — прогнозирует Матейко.

JPMorgan ожидает, что экономический рост в 2022 превзойдет консенсусный прогноз. Кроме того, беспокойство рынка уже включено в цену, о чем свидетельствуют сглаживание кривых доходности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерствеКомпания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — МинэкономикиУкраина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — Минэкономики
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
Блок рекламы


Похожие новости
Омикрон может стать концом пандемии, инвесторам стоит выкупать провал — аналитики JPMorganОмикрон может стать концом пандемии, инвесторам стоит выкупать провал — аналитики JPMorgan
Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — ОпендатаботНалоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот
Razer решила стать частной компанией — объявлено о выкупе акций на сумму $3,17 млрдRazer решила стать частной компанией — объявлено о выкупе акций на сумму $3,17 млрд
Падение фондового рынка перерастет в более глубокую коррекцию — экспертПадение фондового рынка перерастет в более глубокую коррекцию — эксперт
Повышение ставки ФРС может вызвать валютный кризис в нескольких странах — инвесторПовышение ставки ФРС может вызвать валютный кризис в нескольких странах — инвестор
Золото подешевело. Но поводов продавать нет — экспертЗолото подешевело. Но поводов продавать нет — эксперт
Repo-рынок в Украине набирает обороты: чем он может быть интересен инвесторамRepo-рынок в Украине набирает обороты: чем он может быть интересен инвесторам
Площадка для строительства нового предприятия Samsung в США может быть выбрана лично главой компанииПлощадка для строительства нового предприятия Samsung в США может быть выбрана лично главой компании
Биткоин может спасти мировую экономику от инфляцииБиткоин может спасти мировую экономику от инфляции
Экс-нардеп Хмельницкий, купивший "Большевик", может быть совладельцем нескольких активов нефтяной компании в РоSSииЭкс-нардеп Хмельницкий, купивший "Большевик", может быть совладельцем нескольких активов нефтяной компании в РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости