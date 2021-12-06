Китайский сервис такси DiDi проведет процедуру делистинга на бирже Нью-Йорка

Сервис для заказа такси международной китайской компании DiDi Chuxing проведет процедуру делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже и взамен разместит свои акции на бирже Гонконга. Об этом говорится в сообщении компании, пишет CNBC.

Фото: cnbc.com

DiDi Chuxing проведет процедуру делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже и взамен разместит свои акции на бирже Гонконга.

«После тщательного изучения компания немедленно начнет работу по делистингу на Нью-Йоркской фондовой бирже и подготовку к листингу в Гонконге», — говорится в кратком заявлении.

Предыстория

На дебюте в США Didi привлекла около $4,4 млрд после продажи акций по $14 за штуку, что стало крупнейшим IPO китайской компании со времен листинга Alibaba Group Holding Ltd. в 2014 году.

Акции Didi ненадолго превысили отметку $18 в первые дни торгов, прежде чем на нее обрушился удар регулятора — администрации киберпространства Китая, когда все спустя 2 дня — 2 июля — она начала проверку безопасности данных компании. У сервиса была заблокирована возможность добавления новых пользователей, а вслед за тем операторам мобильных магазинов приложений в Китае было приказано отключить приложение Didi.

Репрессии усилились 9 июля, когда еще 25 мобильных приложений Didi, в том числе используемых водителями, по приказу властей были удалены из магазинов приложений, что чревато большим ущербом деятельности компании.

В начале июля Китай также заявил, что ужесточит правила для компаний, продающих свои акции за рубежом, тем самым выразив недовольство недавним листингом Didi и ряда других компаний.

На компанию также обрушились многочисленные иски со стороны американских юридических контор, представляющих интересы потерявших деньги акционеров Didi, которые были подали как против самой Didi, так и ее андеррайтеров во время IPO и совета директоров. продолжила реализацию своих планов, за что сразу же и поплатилась.