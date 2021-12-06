В Украину прибыло второе судно с американским углем

Привезли 66 000 т.

В Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углем.

Об этом сообщили на странице компании ДТЭК.

"Судно поставлено в рамках договоренностей компании ДТЭК с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем из США и Колумбии. Общий объем второй поставки составляет 66 тыс. т. Сегодня судно принято на 20-й причал порта TIS (Одесская область. - Ред.)", – говорится в сообщении.

Фото: ДТЭК

Напомним, что 20 ноября в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный". Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн.

Ожидается, что все партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 - января 2022 года.

В ноябре президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие в Украину семи кораблей "Панамакс", в связи с чем, по его словам, дефицит электроэнергии и ограничения ее потребления не ожидается. Импортером этого угля выступила ДТЭК Рината Ахметова.

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