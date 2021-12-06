Биткоин опять обвалился: куда стоит вложить деньги

Биткоин опять пережил стремительное падение вниз. Однако эксперты рынка криптовалют утверждают, что это ничего не значит. Вскоре биткоин отыграет свои позиции и опять начнет расти. Они по-прежнему считают, что уже в ближайшие месяцы главная криптовалюта может вырасти до 100 тысяч долларов.

Биткоин опять обвалился: куда эксперты советуют вкладывать деньги

Свой стремительный путь вниз биткоин начал еще вечером 3 декабря. Буквально за несколько часов он обрушился с отметки в 57 тысяч долларов до 45 тысяч. Суточное падение составило, по разным оценкам, от 18 до 22%.

Эксперты связывают такое падение биткоина с реакцией на известия о новом штамме коронавируса Омикрон. На фоне неблагоприятных известий инвесторы снизили свою активность во всех отраслях. Мировая экономика, которая до недавнего времени стремительно восстанавливалась после пандемии, снизила темпы. А на рынке труда США замедлилось появление новых рабочих мест. Все это вызвало такую реакцию на рынке криптовалют.

Однако специалисты говорят, что это – не более, чем временное снижение, каких у биткоина "на веку" уже было немало. Уже со вчерашнего вечера, 4 декабря, он стал понемногу восстанавливаться. И хотя колебания курса продолжаются, он уже колеблется выше отметки 48,5 тысячи долларов. Далее он опять начнет набирать вес.

Биткоин опять обвалился: куда эксперты советуют вкладывать деньги

Эксперты рынка криптовалют не отказываются от своих прогнозов. Они по-прежнему считают, что 100-тысячный рубеж для биткоина – перспектива недалекого будущего.

В частности, известный трейдер Николас Мертен считает, что бурный рост биткоина начнется в марте 2022 года. Он очень быстро достигнет отметки в 100 тысяч долларов и продолжит расти дальше.

Некоторые аналитики в своих прогнозах по-прежнему "замахиваются" на показатель в 500 тысяч. Такой прогноз, в частности дает аналитик, известный в своем кругу под ником PlanB.

Конечно, все эксперты признают, что криптовалюта очень подвержена колебаниям. Она может взлететь и рухнуть под влиянием любой более-менее значительной новости. Однако в целом мир криптовалют переживает период роста. И биткоин свой потенциал не исчерпал еще даже наполовину. Поэтому именно сейчас, когда он опять снизился в цене, образовался благоприятный момент для пополнения кошелька с криптовалютой.

Напомним, забытый 11 лет назад кошелек с 50 биткоинами сделал его владельца долларовым миллионером.


Марченко Любов, Тудей

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