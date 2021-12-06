Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал

В Украине рынок жилья почти стоит. Цены на квартиры достигла такого уровня, что подавляющее большинство граждан уже не думает о покупке квадратных метров. Покупательная способность украинцев не успевает за стоимостью квадратных метров.

Соответственно, численность покупателей на рынке жилья резко сократилась. При этом на горизонте не видно никаких потенциальных резервов, которые могли бы повысить покупательную способность и хоть как-то оживить рынок жилья. Ипотечные программы, широко разрекламированные правительством, также себя не оправдали, пишет издание obozrevatel, ссылаясь на ubr.

Люди не берут ипотеку. Во-первых, из-за того, что плата по процентам все равно остается высокой. А во-вторых потому, что не уверены, что смогут вернуть деньги банкам.

Как говорит представитель АСНУ Юрий Пита, в Украине практически не работают программы ипотечного кредитования. Ими пользуются не более 2-3% граждан, тогда как рынок способен активизироваться только при 20%.

Есть еще и третья причина, по которой украинцы не торопятся покупать жилье в Украине. Особенно это касается заробитчан, уже прижившихся в Европе: многие из них уже не связывают ни свое будущее, ни будущее своих детей с Украиной.

А самое главное: заработки украинцев не успевают за ростом цен на квартире. Так, всего лишь с января по декабрь нынешнего года, стоимость одного квадратного метра жилья в столице выросла с 27 000 до 34 000 гривен.

"Снижение покупательской активности связывают с достаточно активным удорожанием жилья, которое "оторвалось" от реальных возможностей потенциальных покупателей", – пишет ubr.

Напомним, в Украине вырос налог на недвижимость.