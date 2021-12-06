Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал

В Украине рынок жилья почти стоит. Цены на квартиры достигла такого уровня, что подавляющее большинство граждан уже не думает о покупке квадратных метров. Покупательная способность украинцев не успевает за стоимостью квадратных метров.

В Украине упал рынок жилья: цены на квартиры достигли критического уровня

Соответственно, численность покупателей на рынке жилья резко сократилась. При этом на горизонте не видно никаких потенциальных резервов, которые могли бы повысить покупательную способность и хоть как-то оживить рынок жилья. Ипотечные программы, широко разрекламированные правительством, также себя не оправдали, пишет издание obozrevatel, ссылаясь на ubr.

Люди не берут ипотеку. Во-первых, из-за того, что плата по процентам все равно остается высокой. А во-вторых потому, что не уверены, что смогут вернуть деньги банкам.

В Украине упал рынок жилья: цены на квартиры достигли критического уровня

Как говорит представитель АСНУ Юрий Пита, в Украине практически не работают программы ипотечного кредитования. Ими пользуются не более 2-3% граждан, тогда как рынок способен активизироваться только при 20%.

Есть еще и третья причина, по которой украинцы не торопятся покупать жилье в Украине. Особенно это касается заробитчан, уже прижившихся в Европе: многие из них уже не связывают ни свое будущее, ни будущее своих детей с Украиной.

А самое главное: заработки украинцев не успевают за ростом цен на квартире. Так, всего лишь с января по декабрь нынешнего года, стоимость одного квадратного метра жилья в столице выросла с 27 000 до 34 000 гривен.

"Снижение покупательской активности связывают с достаточно активным удорожанием жилья, которое "оторвалось" от реальных возможностей потенциальных покупателей", – пишет ubr.

Напомним, в Украине вырос налог на недвижимость.


Марченко Любов, Тудей

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