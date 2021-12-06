Кассовые аппараты могут опять отменить: в парламенте уже готов законопроект

В Украине опять могут отсрочить расширенное применение РРО (регистраторов расчетных операций) или, как их еще называют, кассовых аппаратов. Депутаты опять дают возможность предпринимателям диктовать свои правила игры на рынке. А предприниматели категорически не хотят устанавливать кассовые аппараты.

В Раде зарегистрировали законопроект №6376, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс, которыми перенесут внедрение кассовых аппаратов еще на год.

Как известно, внедрение кассовых аппаратов у предпринимателей, которые работают на едином налоге, уже однажды переносили: с 1 апреля 2021 на 1 января 2022 года. Однако предпринимателям этого оказалось мало, и они требуют перенести им срок установки еще на год.

Инициаторы законопроекта (а это группа из 23 народных депутатов) мотивируют свое решение тем, что сейчас бизнес переживает не лучшие времена в связи карантинными ограничениями. А значит, бизнесу нужно идти навстречу.

Напомним, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что из-за теневых оборотов и непрозрачного процесса продаж бюджет ежегодно теряет около 5 миллиардов гривен. А предприниматели так отчаянно сопротивляются установке кассовых аппаратов только лишь из-за того, что тогда станет известна реальная величина их годового оборота, и многим придется платить больше налогов.