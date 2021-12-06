Кассовые аппараты могут опять отменить: в парламенте уже готов законопроект

В Украине опять могут отсрочить расширенное применение РРО (регистраторов расчетных операций) или, как их еще называют, кассовых аппаратов. Депутаты опять дают возможность предпринимателям диктовать свои правила игры на рынке. А предприниматели категорически не хотят устанавливать кассовые аппараты.

Предпринимателям могут перенести установку кассовых аппаратов еще на год

В Раде зарегистрировали законопроект №6376, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс, которыми перенесут внедрение кассовых аппаратов еще на год.

Как известно, внедрение кассовых аппаратов у предпринимателей, которые работают на едином налоге, уже однажды переносили: с 1 апреля 2021 на 1 января 2022 года. Однако предпринимателям этого оказалось мало, и они требуют перенести им срок установки еще на год.

Предпринимателям могут перенести установку кассовых аппаратов еще на год

Инициаторы законопроекта (а это группа из 23 народных депутатов) мотивируют свое решение тем, что сейчас бизнес переживает не лучшие времена в связи карантинными ограничениями. А значит, бизнесу нужно идти навстречу.

Напомним, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что из-за теневых оборотов и непрозрачного процесса продаж бюджет ежегодно теряет около 5 миллиардов гривен. А предприниматели так отчаянно сопротивляются установке кассовых аппаратов только лишь из-за того, что тогда станет известна реальная величина их годового оборота, и многим придется платить больше налогов.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерствеКомпания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — МинэкономикиУкраина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — Минэкономики
Чёрная пятница в этом году отметилась меньшими скидками и ажиотажем в американской розницеЧёрная пятница в этом году отметилась меньшими скидками и ажиотажем в американской рознице
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте на 55 млрд грн и расходы - на 56 млрд грнКабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте на 55 млрд грн и расходы - на 56 млрд грн
Топ-финансист Ахметова не готов заниматься бизнесом в УкраинеТоп-финансист Ахметова не готов заниматься бизнесом в Украине
Консорциум японских компаний готовится к тестированию цифровой иеныКонсорциум японских компаний готовится к тестированию цифровой иены
Цены на аренду жилья в Киеве опять стали выше: прогнозы специалистовЦены на аренду жилья в Киеве опять стали выше: прогнозы специалистов
Кассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правилаКассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правила
Нехватка полупроводников: в Японии примут законопроект о поддержке производства чиповНехватка полупроводников: в Японии примут законопроект о поддержке производства чипов
В Украине ликвидирована крупная сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов и ПЦР-тестовВ Украине ликвидирована крупная сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов
В Сенате США подготовили налог на миллиардеровВ Сенате США подготовили налог на миллиардеров
ЕБРР и Всемирный банк помогут Украине найти инвестора для одного из крупнейших портовЕБРР и Всемирный банк помогут Украине найти инвестора для одного из крупнейших портов
Биткоин превысил 60 тысяч долларов и готовится побить свой апрельский рекордБиткоин превысил 60 тысяч долларов и готовится побить свой апрельский рекорд
Последние новости
Подгружаем последние новости