Аренда жилья одного нардепа обойдется в следующем году в 237 тысяч: что еще компенсируют депутатам из бюджета

Аренда жилья, частичная компенсация расходов на питание, расходы на проезд, канцтовары и на оплату телефонной связи – все это предусмотрено для народных депутатов в бюджете 2022 года.

Несмотря на то, что бюджет на следующий год Рада приняла с огромным дефицитом, и что в нем предусмотрено сокращение расходов на социальные выплаты, депутаты не стали сильно экономить на себе. Смета на содержание парламента в 2022 будет несколько ниже, чем в нынешнем году. Она составит 2,529 млрд гривен. Ровно столько депутаты потратили на себя в прошлом, 2020, году. В текущем году расходы на народных избранников оказались несколько выше – 2,688 млрд гривен.

При этом в бюджете 2022 года на каждого депутата, кроме зарплаты, предусмотрено 344,3 тысячи гривен на другие расходы. Большая часть этих затрат пойдет на компенсацию стоимости аренды жилья. На эту статью расходов каждому предусмотрено 237,2 тысячи гривен в год.

Кроме того, депутатам ежемесячно дают на проезд 7,5 тысячи гривен (90 тысяч в год). Ежемесячная оплата телефонной связи каждого народного избранника обходится в 407 гривен (в год получится почти 5 тысяч).

Таким образом, годовая смета затрат на одного народного депутата (кроме выплат по зарплате) выглядит так:

на проезд 90 000 грн;

на канцтовары 1500 грн;

на телефон 4890 грн;

командировки для помощников 8000 грн;

на содержание помещений 2000 грн;

на аренду жилья 237 250 грн.

Кроме того, в общей смете также предусмотрены компенсации частным компаниям за недорогое, но качественное питание депутатов в столовой Верховной Рады и расходы на содержание парламентского автопарка.

Зарплата народных депутатов в следующем году будет составлять 25-30 тысяч гривен в месяц. Еще столько же им будут выплачивать ежемесячно "на выполнение депутатских полномочий". Кроме того, депутатам положены различные надбавки к зарплатам за интенсивную работу, научные степени и почетные звания.

При этом за обед в дорогом киевском ресторане нардепу придется отдать всю свою месячную зарплату. Самые дорогие тамошние блюда стоят по 25 тысяч.