Расходы на выплаты академических стипендий увеличили на треть, – Шкарлет

Объем субвенции для зарплат вырастет на 8,8%.

Расходы на выплаты академических стипендий увеличили на треть, – Шкарлет

Для обеспечения общего среднего образования размер субвенции на следующий год увеличен на 10,6%.

Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Этот вопрос был одним из наиболее дискуссионных, но команда МОН продолжает работу по усовершенствованию реформы "Новая украинская школа" и исправлению допущенных на старте проекта просчетов", - отметил он.

Общий объем образовательной субвенции, используемой для выплаты заработной платы, составляет 108 млрд грн, что на 8,8% больше, чем в 2021 году

Субвенции на развитие учебно-практических центров современного профессионального и профессионально-технического образования увеличили на 66,7%. "Средства будут направлены также на формирование современных материально-технических образовательных баз, поскольку они являются необходимой составляющей появления в Украине конкурентоспособных специалистов рабочих профессий", - говорится в сообщении.

Шкарлет добавил, что МОН в этом году инициировало усовершенствование формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами.

Также бюджет-2022 предусматривает увеличение на 30,7% расходов, направленных на выплаты академических стипендий учащимся профтехов, студентам, аспирантам, докторантам учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Напомним, в сентябре Кабинет Министров поддержал решение о повышении стипендий для студентов. Так, в заведениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение по меньшей мере в 1,5 раза.

Ранее размер академических стипендий увеличивали в ноябре 2017 года.

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