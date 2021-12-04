Налог на дорогостоящие покупки в Украине

В Украине введут косвенные методы налогового контроля за всеми гражданами страны. Министерство финансов и финансовый комитет Верховной Рады обеспечит законодательную базу для взимания налогов за дорогостоящие покупки.

Украинцы будут платить налог в размере 18% за все дорогостоящие покупки

Глава финансового комитета в Парламенте и член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в интервью Forbes рассказал, как в Украине будут действовать косвенные методы налогового контроля за гражданами страны.

К примеру, если украинец осуществил покупку квартиры или транспортного средства, то налоговая автоматически отследит данный факт по реестру. Далее будет проведено сравнение доходов и расходов конкретного гражданина, если сумма покупки значительно превышает уровень официальной зарплаты, то придется документально подтвердить источник доходов.

Украинцы будут платить налог в размере 18% за все дорогостоящие покупки

В случае, если человек не может объяснить, откуда у него появились деньги, то с полной суммы покупки придется заплатить налог в размере 18%. Соответствующий законопроект уже разрабатывает Минфин и финансовый комитет ВР.

"Сегодня огромная часть трудоспособного населения не показывает свои доходы. За прошлый год — это 10 млн человек", — заявил Даниил Гетманцев в интервью западному изданию.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко выступила с утверждением, что новый налоговый закон превратит большинство граждан Украины в бедняков. Под удар попадают представители малого бизнеса, фермеры и средний класс.


Шевченко Лилия, Тудей

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